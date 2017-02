Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien des Kurznachrichtendienstes Twitter mussten im gestrigen Handel nach enttäuschenden Umsatzzahlen sowie einem unter den Analystenerwartungen liegenden Gewinnausblick um zwölf Prozent nachgeben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die Intel-Papiere seien gestern um 2,5% gefallen, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben habe, dass man in den nächsten drei Jahren von rückläufigen Bruttomargen ausgehe und habe damit das Schlusslicht im Dow Jones Industrial Average-Index gebildet. Die zweitstärksten Kursverluste im Dow habe Coca-Cola (-1,8%) verzeichnet. Der Getränkekonzern gehe für 2017 von einem Gewinnrückgang zwischen einem und vier Prozent aus.



In Europa seien im gestrigen Handel die Aktien des Reisekonzerns Thomas Cook aufgrund schwacher Quartalszahlen sowie eines vorsichtigen Ausblicks fast acht Prozent gefallen. Commerzbank-Papiere hätten im gestrigen Handel trotz Übertreffen der Analystenprognosen um knapp zwei Prozent nachgegeben und seien damit einer der schwächeren Bankenwerte gewesen. Der Öl- und Gaskonzern Total SA habe gestern einen höher als erwarteten Nettogewinn ausweisen können. Der Titel habe um etwas mehr als ein Prozent zugelegt. (10.02.2017/ac/a/m)







