"Derzeit sehen wir Chancen unter anderem bei REITs", sage Gerlinger. "Diese börsennotierten Immobilienfonds haben als gesamter Sektor unter den Auswirkungen der Pandemie gelitten." Deshalb seien viele REITs jetzt unterbewertet. "Zudem sehen wir hier noch immer eine auch im Vergleich hohe Dividendenrendite", so Gerlinger. Da kein negativer Einfluss von der Zinsseite zu erwarten sei, hätten REITs an Attraktivität gewonnen. Der einzige Nachteil sei ihre doch starke Korrelation mit dem Aktienmarkt. "Das lässt sie aus Renditegesichtspunkten sehr gut dastehen, macht sie als Vehikel zur Diversifikation aber nur bedingt geeignet", sage Gerlinger.



Möglichkeiten würden sich ebenfalls bei defensiven Sektoren bieten. "Hier sind es die soliden Cashflows, die gerade in einem schwachen konjunkturellen Umfeld sehr stabilisierend wirken können", sage Gerlinger. Telekommunikation, Versorger oder die Netzbetreiber stünden hier weit oben. "Da wir aber von einer wirtschaftlichen Belebung ausgehen, verlieren diese defensiven Sektoren gegenüber solchen, die deutlich korrigiert haben und deshalb Bewertungsvorteile mitbringen, an Attraktivität", sage Gerlinger.



Ein langfristig sehr interessanter Sektor sei Healthcare. Hier handle es sich um einen Megatrend. Die Entwicklung eines oder mehrerer Impfstoffe gegen Covid-19 werde sich natürlich in den Kursen der börsennotierten Unternehmen niederschlagen, die diese Impfstoffe produzieren würden. "Grundsätzlich steht jedoch die Branche unter Preis- und Margendruck, was jedoch aufgrund der demografischen Entwicklung mit höheren Umsätzen ausgeglichen werden kann", so Gerlinger. Zudem spreche für den Sektor, dass es in Zukunft zu Übernahmen und Fusionen kommen werde, die Übernahmephantasie treibe die Preise. "Besonders interessant wird es da, wo sich der Megatrend Healthcare mit dem Megatrend Digitalisierung trifft", sage Gerlinger. Digital Health sei hier der Schlüssel zu guten Renditeaussichten. Der Bereich Technologie sei zwar hoch bewertet, profitiere jedoch auch von den Folgen der Pandemie, Stichwort Homeoffice, Cloud Computing, Cybersecurity und Digitalisierung. "Der Sektor bietet zudem immer noch ein relativ gesehen höheres Gewinnwachstum als fast alle anderen Branchen", sage Gerlinger. (14.07.2020/ac/a/m)





Luxembourg (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte haben in den vergangenen Wochen alles darangesetzt, die Pandemie-Verluste wieder aufzuholen, so die Experten von Moventum Asset Management.Die großen Indices sind schon wieder teurer geworden. "Allerdings gibt es auch Chancen neben dem breiten Markt", weiß Carsten Gerlinger, Vice President von Moventum AM.