Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Sorgen vor den wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Ausbreitung nehmen weiter zu und führen zu einer beschleunigten Talfahrt an den Aktienmärkten, berichten die Analysten der Helaba.Notenbanken stünden unter Handlungsdruck. Marktteilnehmer würden davon ausgehen, dass die FED bis zum Ende dieses Jahres vier weitere Leitzinssenkungen vornehmen werde. Bezüglich der EZB-Ratssitzung an diesem Donnerstag werde fest mit einer Reduzierung des Einlagensatzes um 10 Basispunkte auf -0,60% gerechnet. Zudem gebe es Spekulationen auf eine Ausweitung des monatlichen Anleihekaufprogramms und auf Langfristtender, mit denen Geschäftsbanken klein- und mittelständische Unternehmen günstig Kredite bereitstellen könnten, die von der Virus-Epidemie stark betroffen seien. Die Reisebranche stehe derzeit besonders stark unter Druck und so wundere es nicht, dass die Anteilsscheine der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) und MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) am Freitag große Verluste erlitten hätten.Der DAX habe sich in der letzten Woche zunächst erholen können, habe im Verlauf des Freitags aber mit 11.447 Punkten das tiefste Niveau seit Mitte August letzten Jahres markiert und heute zeichne sich eine beschleunigte Talfahrt ab. Nach Unterschreiten des mittelfristigen Aufwärtstrends und aller gängigen Durchschnittslinien sei auch der technische Ausblick getrübt. Zudem gebe es intakte Verkaufssignale von MACD und DMI bei einem hohen und weiter steigenden ADX, der auf die Dynamik des Abwärtsimpulses hinweise. Das zyklische Tief von Mitte 2019 bei 11.266 dürfte zur Eröffnung unterschritten werden. Die nächste Auffangmarke zeige sich nun erst 10.279 Punkten, dem Tief von 2018. (09.03.2020/ac/a/m)