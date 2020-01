Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang setzten die Aktien des Flugzeugbauers Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471) ihren Zickzack-Kurs der vergangenen Tage fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Am Freitag habe die Aktie mit einem Minus von knapp 2% geschlossen. Dabei sei weniger der Abschuss des Ukrainischen Passagierflugzeuges im Iran ins Gewicht gefallen, als vielmehr zuletzt veröffentlichte Dokumente. In internen Mails sei an der mit einem Flugverbot belegten Boeing 737 Max kein gutes Haar gelassen worden. Auch die Veröffentlichung der Jahresbilanz des europäischen Konkurrenten Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914) habe den Aktienkurs belastet. Airbus habe 2019 deutlich mehr Flugzeuge ausgeliefert als Boeing. Airbus-Aktien hätten den Handelstag mit einem Minus von 0,4% geschlossen.



Weiter von Allzeithoch zu Allzeithoch würden sich derzeit die drei Techriesen Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985), Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX) und Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F) bewegen. Alle drei Titel hätten im Verlauf des Handlestages neue Rekordhöhen erreicht. Eli Lilly (ISIN: US5324571083, WKN: 858560) hätten nach Ankündigung einer Übernahme 1,5% gewonnen. Der Pharmahersteller kaufe das auf Hautkrankheiten spezialisierte Unternehmen Dermira (ISIN: US24983L1044, WKN: A12DEE) für USD 1,1 Mrd. Dermira seien um 4,5% geklettert. Six Flags Entertainment (ISIN: US83001A1025/ WKN: A1C180) hätten rund 18% verloren und den höchsten Tagesverlust überhaupt verbucht. Der Themenparkbetreiber habe Q4-Erlöse unter den Erwartungen angekündigt, weil sich Partner in China nicht an Absprachen gehalten hätten. (13.01.2020/ac/a/m)





