Dow Jones +2,33%, S&P 500 +1,74%, NASDAQ +2,13%



General Motors (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM) seien nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen um 5,87% gestiegen. DowDuPont (ISIN: US26078J1007, WKN: A2DN8H) mit +5,97% an der Dow-Spitze (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), Exxon (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549) am Tabellenende 1,72% schwächer.



Der Japanische Aktienmarkt habe nur marginal erholt: +0,16% auf 21.645,37.



Bei der Munich Re sei der Nettogewinn 2017 aufgrund der Wirbelstürme im vergangenen Herbst um 85% auf 392 Mio. EUR eingebrochen. Die Bruttobeiträge hätten bei 49,115 (48,851) Mrd. EUR gelegen. Bei der Erneuerungsrunde zu Jahresbeginn hätten um 0,8% höhere Preise durchgesetzt werden können.



JENOPTIK habe 2017 dank hoher Nachfrage aus der Halbleiterausrüstungsindustrie mit neuen Bestmarken abgeschlossen: Erlöse +9,2% auf 748 Mio. EUR, EBIT +17,6% auf 78 Mio. EUR, Auftragseingang 803 (733,8) Mio. EUR. Für 2018 peile der Konzern einen Umsatz in einer Spanne von 790 bis 810 Mio. EUR an.



BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517) habe den um Bestandswertveränderungen bereinigten Gewinn im 4. Quartal auf 2,11 (0,4) Mrd. USD gesteigert. Im Gesamtjahr habe sich der bereinigte Gewinn auf 6,2 (2,6) Mrd. USD erhöht. (07.02.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Kurse am deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag bei nervösem Handel - nach der Schwäche der US-Börsen vom Vortag - erwartungsgemäß zurückgegangen, so die Analysten der Nord LB.Extreme Verluste seien aber ausgeblieben. Alle 30 DAX-Werte (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hätten nachgegeben.DAX -2,32%, MDAX -1,85%, TecDAX -2,89%Nach volatilem Handel seien die Kurse an der Wall Street kräftig gestiegen und hätten einen Teil der heftigen Kursverluste des Vortages wettgemacht.