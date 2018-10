Unabhängig von der erhöhten Volatilität würden die fundamentalen Daten nach wie vor gut bleiben, weshalb Aktien als Anlageklasse auch weiterhin attraktiv bleiben würden. Interessant sei in diesem Zusammenhang auch ein Blick auf den Rentenmarkt. Dieser habe, wider Erwarten, nicht deutlich von der Konsolidierung im Aktiensegment profitieren können, sondern größtenteils stabile Renditen gezeigt.



Mitternacht am 15. Oktober 2018. Das sei die Frist gewesen, die es für die italienische Regierung einzuhalten gegolten habe, um einen Haushaltsentwurf bei der EU-Kommission in Brüssel einzureichen. Dies sei geschehen, und trotzdem bleibe die Lage angespannt. Offenbar seien die Investoren nach wie vor skeptisch, ob der EU-Kommission die Nachbesserungen reichen würden, die die Regierung in Rom vorgenommen habe. So würden die Risikoaufschläge hoch bleiben, die für italienische Staatsanleihen gezahlt würden. Dieser Zustand könnte auch noch einige Wochen bestehen bleiben, zumindest so lange, bis die EU die Prüfung des Vorschlages abgeschlossen habe und eine Entscheidung zum weiteren Vorgehen verkünde. Wie dieses aussehen könnte, schien zuletzt völlig unklar, so die Analysten der Weberbank. Allerdings hätten sich erste EU-Vertreter bereits skeptisch geäußert, und so setze sich bei vielen Kommentatoren die Ansicht durch, dass auch eine Ablehnung des Haushaltes eine realistische Option sei. Die Folgen einer solchen Entscheidung wären sicherlich weitere Verwerfungen an den europäischen Kapitalmärkten, die besonders Aktien von Banken in Mitleidenschaft ziehen könnten. Bislang, und das sei der positive Aspekt, scheine aber eine Ansteckung der Unruhe auf die restlichen Länder der Eurozone auszubleiben. Dementsprechend sei eine deutliche Ausweitung der Risikoprämien anderer europäischer Staatsanleihen bislang ausgeblieben. Dies lasse den Schluss zu, dass der Markt weiterhin davon ausgehe, dass eine einvernehmliche Lösung gefunden werde.



Für Diskussionen hätten in den letzten Wochen auch die Schwellenländer gesorgt. Nachdem Investitionen in diesen Regionen zum Anfang des Jahres noch eine attraktive Beimischung zum Portfolio dargestellt hätten, hätten sich zuletzt immer mehr Investoren aus diesem Segment zurückgezogen. Die Gründe seien vielfältig gewesen und hätten neben dem bereits erwähnten Zinsanstieg in den USA auch den steigenden Ölpreis, die Zuspitzung des Handelskonfliktes zwischen den USA und China und die Sorgen vor einer Verlangsamung des Wachstums beinhaltet. Dieser Gemengelage hätten auch ordentliche Wirtschaftsdaten und nach wie vor intakte Gewinnerwartungen der Unternehmen nichts entgegensetzen können.



Der einzige Lichtblick, zumindest bezogen auf seinen Aktienindex, sei momentan Brasilien. Nachdem der populistische, aber wirtschaftsfreundliche Kandidat in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen deutlich mehr Stimmen auf sich habe vereinen können als erwartet, sei der heimische Leitindex Bovespa (ISIN BRIBOVINDM18/ WKN A0JZEM) deutlich gestiegen. Gerade hier bleibe aber Vorsicht geboten, da besonders eine politisch getriebene Börse ihre Richtung auch schnell wieder ändern könne.



Doch die Entwicklung der Aktienkurse sei nicht alles, und so lohne auch hier, wie schon in Europa und den USA, ein Blick auf die Rentenmärkte, um eine bessere Einschätzung der Situation zu bekommen. Dabei zeige sich, dass die Risikoprämien auf Staatsanleihen der Schwellenländer, welche ein guter Gradmesser für die Besorgnis im Markt seien, zumindest in den letzten Tagen relativ konstant geblieben seien. Ob dies jedoch bedeute, dass der Abwärtstrend bald durchbrochen werde oder noch anhalte, lasse sich aktuell nicht abschließend beurteilen. Somit sei auch bei den Schwellenländern weiterhin erhöhte Aufmerksamkeit geboten. (19.10.2018/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich die europäischen Aktienmärkte im Sommer in einem mehr oder weniger gemütlichen Seitwärtsband eingerichtet hatten und der amerikanische S&P 500 Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) weiter neue Allzeithochs erreichte, wurde es zum Ende der letzten und zum Anfang dieser Woche auf einmal ungemütlich, so Jan Nießen von der Weberbank.Zu groß sei der Druck durch die schlechten Nachrichten von verschiedenen Seiten gewesen, und auf einmal habe die Frage im Raum gestanden, ob Aktien angesichts der gestiegenen Zinsen in den USA überhaupt noch attraktiv seien.Genau in diese Phase der gestiegenen Verunsicherung falle der Start der Berichtssaison, die in den ersten Tagen traditionell von den Veröffentlichungen der amerikanischen Banken dominiert werde und von der sich nicht wenige Akteure an den Finanzmärkten nun eine Stabilisierung der Kurse erhoffen würden. Bislang scheine sich diese Hoffnung zumindest teilweise zu erfüllen. Nachdem die US-Banken bislang mit ihren Zahlen durchweg positiv überrascht hätten, hätten sich auch die Kurse wieder stabilisiert. Trotzdem scheine es so, als könnte mit dem Ende des Sommers auch das vorläufige Ende der immer neuen Allzeithochs gekommen sein, und somit sei eine weitere Korrekturbewegung nicht auszuschließen.