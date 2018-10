Deutliche Aktienmarktverluste hätten zu einem Volatilitätsanstieg geführt. Das schlechter werdende Preismomentum sowie die erhöhte Schwankungsbreite hätten wiederum eine Risikoreduzierung (sprich: Senkung der Aktienquote) von systematischen Strategien nach sich gezogen. Diese Rückkopplungsschleife habe den Abverkauf zusätzlich verstärkt. Verkauft worden seien vor allem die Gewinner seit Jahresanfang: Small Caps, Wachstumsaktien und Tech-Titel. Gegen Ende der Woche habe sich der Markt ein wenig stabilisiert. Die schlechte Nachricht sei, dass es solche Flash Crashes aufgrund der sich veränderten Marktstruktur auch zukünftig häufiger geben werde. Die gute Nachricht sei, dass es gute Gründe für eine Jahresendrally gebe.



Der Herbst dürfte wie saisonal üblich volatil bleiben. Mit den US-Kongresswahlen am 6.11., der Verabschiedung des italienischen Haushaltsbudgets bis zum 15.11., den Brexit-Verhandlungen und dem anhaltenden US-Handelsstreit mit China stünden weiter politische Risiken im Raum. Die Sorge vor einer zu restriktiven US-Geldpolitik und langsamer wachsenden Unternehmensgewinnen halte Bernd Meyer angesichts des soliden konjunkturellen Umfelds für übertrieben. Vielmehr würden das historische Kursverlaufsmuster nach den US-Wahlen, die Saisonalität, attraktivere Bewertungen und die verstärkten Aktienrückkaufprogramme für eine Jahresendrally sprechen.



Eine Übergewichtung von Aktien bleibe mittelfristig aussichtsreich. Neben der beginnenden Unternehmensberichtssaison stünden in den USA Daten zum Einzelhandel und Immobilienmarkt sowie der Philadelphia FED-Index im Fokus. In Europa stünden Inflationsdaten und in Deutschland der ZEW-Index an. Am 25.10. tage die EZB und Ende Oktober gebe es Ratings Updates für Italien. (16.10.2018/ac/a/m)





