Die Vorgaben für den heutigen Tag seien per saldo schwächer. Der drohende Militärschlag der USA gegen das Assad-Regime in Syrien sorge für Nervosität und die Börsen in Asien hätten nachgegeben. Erste DAX-Indikationen würden hingegen auf eine stabile Eröffnung schließen lassen. Der Einfluss von fundamentaler Seite dürfte heute begrenzt sein.



Charttechnik.



Der EURO STOXX 50 habe ähnlich wie der DAX einen flach verlaufenden Abwärtstrendkanal nach oben verlassen. Nun komme es darauf an, nicht in diesen Trendkanal zurückzufallen. Die überwundene Widerstandslinie verlaufe heute bei 3.412 Punkten. Bereits gestern sei es zu einem Pullback gekommen. Solange sich der Index aber darüber aufhalte, würden die Chancen auf einen erneuten Anstieg gewahrt bleiben. Wichtig wäre es, das Hoch von Ende Februar bei 3.476 Punkten zu überwinden, denn dann wäre der Weg für weitere Gewinne geebnet.



Allerdings gelte zu berücksichtigen, dass es noch Hürden im Bereich der 100- und 200-Tageslinie gebe, die bei 3.511 und 3.495 Punkten verlaufen würden. Die Indikatoren im Tageschart würden per saldo ein uneinheitliches Bild liefern. MACD und Stochastic würden sich oberhalb ihrer Signallinien nach oben richten, das Kursmomentum sei aber schwach und auch der nachlassende ADX lasse Zweifel an einer dynamischen Bewegung nach oben aufkommen. (12.04.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Interesse der deutschen Aktienanleger hat sich gestern abgeschwächt, so die Analysten der Helaba.Der DAX habe zum Ende des Handels 0,8% auf 12.293 Punkte eingebüßt. Der im Rahmen der Erwartungen ausgefallene Anstieg der US-Verbraucherpreise habe keinen nennenswerten Einfluss auf das Marktgeschehen gehabt. Vielmehr seien Gewinnmitnahmen und geopolitische Risiken für den Rückgang verantwortlich gemacht worden. Deutsche Telekom (+2,2%) gewesen, was auf Hoffnungen auf eine lukrative Fusion von T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint zurückzuführen sei. Auch die Aktien der Deutschen Bank (+0,5%) und von Volkswagen (+0,9%) hätten sich aufgrund der Neustrukturierung ihrer Führungsriege vergleichsweise gut geschlagen.