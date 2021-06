Dow Jones Industrial



Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche ein Plus von 3,4 erzielt % . Er habe bei 34.434 Punkten geschlossen. Die deutlichen Kursverluste der Vorwoche hätten somit komplett wieder aufgeholt werden können. Am besten hätten sich die Sektoren Energie (+6,7%), gefolgt von Finanzwerten (+5,3%) und Industrietiteln (+3,0%) entwickelt, also genau jene Sektoren, die in der Vorwoche noch stark Federn hätten lassen müssen. Nicht ganz unerwartet habe die Unterstützung im Bereich von 33.230 Punkten zunächst gehalten und der Dow Jones habe beim Abprall nach oben auch die 90-Tage-Linie (aktuell bei 33.526 Punkten) zurückerobern können. Inzwischen notiere er bereits wieder über der 38-Tage-Linie (aktuell bei 34.296 Punkten), habe also eine richtige v-förmige Erholung erzielt. Damit sei er in eine größere Widerstandszone im Bereich von 34.800 Punkten vorgestoßen, die durch die Verlaufshochs von Anfang Mai und Juni definiert werde. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden noch etwas Luft für weitere Kursgewinne in dieser Woche sehen, aber ein nachhaltiges Überwinden dieses Bereichs, geschweige denn des Allzeithoch vom 10. Mai 2021 bei 35.092 Punkten für sehr unwahrscheinlich halten. Sie würden vielmehr empfehlen, Stärke in dieser Woche nochmal zu nutzen, um Gewinne mitzunehmen.



Bund-Future



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 171,95%-Punkten. Der Bund-Future notiere somit seit gut zwei Wochen mehr oder weniger seitwärts. Die in dieser Woche anstehenden Inflationszahlen könnten jedoch für Volatilität am Bondmarkt und für Renditeanstiege sorgen. Zur Vorsicht mahne zudem der MACD-Indikator sowie der sinkende ADX Index. Beides deute auf eine trendlose Marktlage hin. Auf der Oberseite würden sich Widerstände bei 172,70 sowie 173,03%-Punkten ausmachen lassen. Auf der Unterseite sollte die Marke von 171,67%-Punkten halten.



Einschätzung



Scheinbar stünden die Aktienmärkte kurz vor der Sommerpause. Nicht anders sei es zu erklären, dass gerade die europäischen Märkte zuletzt nicht mehr von Stelle kämen. Dennoch würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank noch bis Mitte Juli positiv für die Aktienmärkte bleiben. Anschließend würden sie eine Konsolidierung an den Märkten erwarten. (28.06.2021/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ging mit Gewinnen am Freitag aus dem Handel, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) 160 Punkte oder 1,04% gekommen. Auffallend sei, dass der DAX weiter hinter der Entwicklung des Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) bleibe. In der heutigen Eröffnung unternehme der DAX einen erneuten Anlauf Richtung 15.676 Punkten. Auch wenn die Eröffnungskurse und die Erholung zum Wochenschluss erfreulich seien, bleibe festzuhalten, dass der Index zuletzt nicht von der Stelle gekommen sei und einen seitwärts gerichteten Verlauf aufweise. Charttechnisch stehe der DAX vor einer richtungsweisenden Woche. Aktuell laufe er in eine Keilformation hinein, die auf der Oberseite bei 15.640 Punkten und auf der Unterseite bei 15.387 Punkten begrenzt sei. Gelinge der Ausbruch auf der Oberseite, könnte der Markt bis Mitte Juli weiter nach oben tendieren. Dagegen würden aktuell die negativen Divergenzen bei einigen technischen Indikatoren sprechen. Sollte der DAX vor Erreichen der Marke von 15.676 Punkten erneut nach unten abdrehen, so wäre ein schnelles Wiedersehen mit 15.555 sowie 15.502 Punkten wahrscheinlich.EURO STOXX 50