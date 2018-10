Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einer Stabilisierungsphase setzten die wichtigsten europäischen Aktienmärkte in der abgelaufenen Woche ihren Abwärtstrend fort, so die Analysten der Nord LB.Die politischen Krisen hätten inzwischen ihre Spuren in den Stimmungsindikatoren vom ifo-Geschäftsklima über den ZEW-Index bis zu den Einkaufsmanagerindices hinterlassen. Lediglich die Kauflaune der Verbraucher sei ungebrochen, was ein gutes Zeichen für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft sei. Beruhigung für die nervösen Märkte sollte von der EZB ausgehen, die auf ihrer jüngsten Sitzung den eingeschlagenen Pfad einer allmählichen Normalisierung ihrer Geldpolitik bestätigt habe. Inzwischen gebe es sogar schon Marktteilnehmer, die davon ausgehen würden, dass die EZB bei der Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik ein noch gemächlicheres Tempo verfolgen werde als bisher angenommen.Das mit Spannung erwartete Ergebnis der Landtagswahl in Hessen werde die Märkte zu Beginn der neuen Woche beschäftigen. Auch eine Vielzahl von Zwischenberichten der Unternehmen müssten die Anleger in den kommenden Tagen verarbeiten. Allein sechs Unternehmen des DAX würden ihre Quartalszahlen vorlegen. Nach den bisher veröffentlichten Berichten sei aber nicht damit zu rechnen, dass von der Berichtssaison eine Unterstützung für den breiten Markt ausgehe. Zu viele Enttäuschungen habe es schon in der Anfangsphase gegeben. Die zweifellos auch vorhandenen positiven Überraschungen seien dabei in den Hintergrund gedrängt worden. Das momentan herrschende allgemeine Umfeld spreche dafür, dass den Börsen noch eine holprige Wegstrecke bevorstehe. (29.10.2018/ac/a/m)