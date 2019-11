Somit würden die Börsianer also die Hoffnung einpreisen, dass die Erwartungen hinsichtlich des Wachstums nicht (noch) negativer würden. So sei die Frage des Ausstiegs Großbritanniens aus der Europäischen Union zwar weiterhin nicht gelöst, aber erneut - nach der Ankündigung von Neuwahlen im Dezember - um drei Monate verschoben. Und die USA und China hätten sich im Handelsstreit angenähert.



Gleichzeitig würden die Notenbanken wieder aus allen Rohren schießen, was die Märkte unterstütze. Die Aktienmärkte hätten deutlich zulegen können, die Bewertung der Unternehmen scheine allerdings derzeit auch nicht mehr günstig. So hätten die Kurse bereits einiges von der Wende zum Besseren vorweggenommen.



Die Experten würden kurz- und mittelfristig ein deutlich unter dem Potenzial liegendes Wachstum, eine weiterhin geringe Inflation und vor allem in der Eurozone dauerhaft Renditen auf dem derzeit historisch niedrigen Niveau erwarten. Eine globale Rezession und ein damit verbundener Einbruch der Gewinne erscheine aus heutiger Sicht der Dinge nicht wahrscheinlich.



Und wenn dann noch politische Risikofaktoren entfallen sollten, was mit Blick auf den anstehenden US-Wahlkampf im kommenden Jahr nicht unwahrscheinlich erscheine, könnte der Weg für weiter steigende Kurse an den Aktienmärkten geebnet sein. (04.11.2019/ac/a/m)







Oberursel (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte sind von den global schwachen Wirtschaftsdaten überraschend unbeeindruckt, die Stimmung ist positiv und die Kurse haben sich nicht nur kräftig erholt, sondern befinden sich inzwischen an einigen Märkten bereits auf Rekordjagd, so die Experten der Alte Leipziger Trust.Seit Jahresbeginn hätten die großen Indices rund um den Globus prozentual zweistellig zulegen können und zum Teil zumindest temporär sogar neue Allzeithochs erklommen. Der Schweizer SMI und der amerikanische S&P 500 stünden so hoch wie nie zuvor in ihrer Geschichte, während der Dow Jones sehr nahe und der Deutsche Aktienindex (DAX 30) inzwischen nur noch wenige Prozentpunkte von einem Allzeithoch entfernt seien. Gleichzeitig würden die Volatilitätsindices nur eine vergleichsweise geringe Nervosität der Anleger implizieren.