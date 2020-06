Die Zentralbanken könnten eine Depression verhindern



Laufe die Wirtschaft trotz Kontaktbeschränkungen wieder an - weil die Politik oder aber die Menschen selbst es so wollten - könnte sich das Wachstum erholen, ohne dass der Arbeitsmarkt mitziehe. In diesem Fall bliebe den Zentralbanken keine andere Wahl, als ihre extrem expansive Geldpolitik fortzusetzen oder sogar auszubauen. Seien das nun schlechte Nachrichten? Nicht unbedingt, denn der steigende Zufluss von "Zentralbankgeld" habe die Bewertungen an den Finanzmärkten auf neue Höchststände getrieben.



Kurzfristige Verlustrisiken



Kurzfristig sehe Denize einige Abwärtsrisiken für die Kapitalmärkte. Doch all diese Risiken müssten einer Normalisierung der Märkte für Risikoaktiva keineswegs im Weg stehen. Dafür würden aus Sicht von Denize vier Gründe sprechen:



- Eine bislang noch nicht in Fahrt gekommene große Rotation in Aktien

- Schnelle und flexible Eingriffe der Zentralbanken zur Behebung von Finanzierungsproblemen der Unternehmen

- Strukturelle Veränderungen im Liquiditäts- und Zinsumfeld

- Die schrittweise Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen, die voraussichtlich auch eine wirtschaftliche Erholung nach sich ziehen werde.



Vor diesem Hintergrund komme es in den nächsten Monaten weniger auf die Gewichtung von Risikoaktiva an als auf ihre Auswahl (Sektor, Stil, Region). (10.06.2020/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Noch am 16. März näherte sich der CAC 40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) der Marke von 3.600 Punkten, mittlerweile hat der französische Leitindex die 5.000-Marke durchbrochen, so Laurent Denize, Global Co-CIO bei ODDO BHF Asset Management.Der NASDAQ (ISIN: US6311031081, WKN: 813516) liege derweil seit Jahresbeginn mit 8% im Plus. Die steigenden Kurse würden zwei fundamentale Fragen aufwerfen: Sei dieser Aufschwung nachhaltig? Und: Erlebe man endlich die lang erwartete Wende?Hohe und anhaltende Arbeitslosigkeit