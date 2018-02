Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt konnte in der abgelaufenen Woche seine Erholung nach den deutlichen Rückschlägen zu Beginn des Monats fortsetzen, so die Analysten der Helaba. DAX reduziert. Zu Beginn der neuen Woche dürfte zunächst einmal ein ruhiges Marktgeschehen wahrscheinlich sein, denn in den USA sei Feiertag (Presidents‘ Day) und so gebe es keine Impulse von Übersee. Auch hierzulande stünden keine wichtigen Datenveröffentlichungen auf dem Programm und so könnten sich die Marktteilnehmer auf die Unternehmensmeldungen und die Markttechnik konzentrieren. Steigende Aktienindices in Asien und der DAX-Future würden auf eine freundliche Eröffnung schließen lassen.CharttechnikDas übergeordnete technische Bild sei unverändert von Risiken geprägt. So stehe der DMI auf Verkauf und werde dabei von einem hohen ADX begleitet. Auch der MACD liege unterhalb seiner Signallinie. Die Kurserholung der letzten Tage habe jedoch bei den Oszillatoren zu einer Wende geführt und eröffne Raum für kurzfristig weiter steigende Notierungen. Sollte die Marke von 12.500 Punkten überwunden werden, entstünde Raum bis 12.612 Punkte (38,2%-Fibonacci-Retracement). Bei 12.651 bilde zudem das Februarhoch eine Hürde. Die 200-Tageslinie bei 12.747 sollte ebenfalls nicht unerwähnt bleiben. Der Blick auf den Wochenchart offenbare aber, dass es wohl noch verfrüht sei, auf eine nachhaltige Anstiegsbewegung zu setzen. Die Indikatoren seien unisono im Short-modus, sodass die Analysten die jüngste Entwicklung lediglich als Erholung in einem intakten Abwärtsimpuls ansehen würden. (19.02.2018/ac/a/m)