Wie aber passe all dies zu 2.900 Punkten beim S&P 500? Vielleicht sei es gar nicht so seltsam, wie es scheine. Einige Indexwerte - die sehr zyklischen, konjunktursensitiven Titel - scheinen genauso unter die Räder gekommen zu sein wie die Wirtschaft, so die Experten von Neuberger Berman. Am 15. Mai hätten Finanzwerte seit Jahresbeginn über 30 Prozent verloren, und der Automobilsektor mehr als 40 Prozent.



Überdeckt werde dies durch die Wertentwicklung nicht zyklischer Titel, wie Gesundheits- und Konsumverbrauchsgüter-Werte sowie die gute Performance von Unternehmen, die eigentlich konjunktursensitiv seien, aber jetzt bei der Lösung wichtiger Probleme helfen würden. Dazu würden Technologie- und E-Commerce-Werte einschließlich jener Stars gehören, die für den Mehrertrag des S&P 500 gesorgt hätten.



Seit der Jahrtausendwende sei der Anteil solcher defensiven, wachstumsstarken Technologiewerte und anderer nicht zyklischer Aktien an der Marktkapitalisierung des S&P 500 auf 70 Prozent gestiegen. Die Analysten würden damit rechnen, dass ihre Gewinne im zweiten Quartal "nur" um 13 Prozent fallen würden - und nicht um 71 Prozent wie bei Finanzwerten und Zyklikern. Bei anderen Aktienindices seien die Unterschiede ähnlich groß.



Der S&P 500 werde von Mega Caps bestimmt, während rund 45 Prozent des US-BIP auf kleinere Unternehmen mit weniger als 500 Beschäftigten entfallen würden. Anders als der S&P 500 sei der Russell 2000 Index mit seinen Small und Mid Caps seit Jahresbeginn dann auch um fast 30 Prozent gefallen.



Um es noch deutlicher zu machen: Der Russell 1000 Growth Index, ein Large-Cap-Index, habe seit Jahresbeginn weniger als drei Prozent verloren, der von Finanzwerten und Zyklikern dominierte Russell 2000 Value Index mit seinen Small Caps habe hingegen fast 40 Prozent verloren.



Zusammenfassend: Der S&P 500 sei nicht die Volkswirtschaft. Zwar scheine es, als habe COVID-19 die Korrelation zwischen Aktien und Wirtschaft geschwächt, aber besonders stark sei sie ohnehin noch nie gewesen.



Es sollte daher nicht überraschen, dass sich der S&P 500 trotz miserabler Konjunkturdaten so gut gehalten habe. Immun gegen das Virus sei er aber nicht. Irgendwann würden sich Fundamentaldaten und Finanzmärkte wieder annähern.



Die Experten von Neuberger Berman würden davon ausgehen, dass COVID-19 so schnell nicht vorbei sei und es noch einige Zeit brauche, bis die Wirtschaft die Verluste wieder aufgeholt habe. Wenn selbst die Gewinne der stabilsten Unternehmen in nur einem Quartal zweistellig fallen würden, zeige dies, wie groß der Konjunkturschock sei. An keinem Aktienindex gehe das spurlos vorüber. Die letzte Woche habe darauf bereits einen Vorgeschmack geboten. (20.05.2020/ac/a/m)







