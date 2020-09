Wien (www.aktiencheck.de) - Mit Kursrückgängen haben die Aktienmärkte auf das Ergebnis der gestrigen Sitzung der Federal Reserve reagiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch die asiatischen Börsen hätten durchwegs Verluste einstecken müssen, während das Bild in Europa deutlich rosiger sei und einige Indices nennenswerte Zuwächse hätten verzeichnen können. Vorbörsliche Indikatoren würden allerdings auf eine Umkehr dieses Trends in Europa zu Handelsbeginn hindeuten.Der Goldpreis sei am gestrigen Tag leicht ins Minus gerutscht und befinde sich derzeit ca. bei USD 1.938 pro Feinunze. Auch der Ölpreis sei gesunken, sei aber noch immer deutlich über der Marke von USD 40 pro Barrel. (17.09.2020/ac/a/m)