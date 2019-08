Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit der Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China steigt die Risikowahrnehmung deutlich an, und Aktienmärkte kommen global unter Abgabedruck, so die Analysten der Deka-Gruppe in ihrem aktuellen Makro-Research.



Diese Stimmungseintrübung treffe eine Konjunktur, die - abgesehen von den USA - bereits etwas angeschlagen sei. In diesem Umfeld würden sich die Unternehmen schwer tun, ihre Gewinne zu steigern. In den USA sei es ihnen im zweiten Quartal noch knapp gelungen, in Europa und in Asien würden die Unternehmensgewinne deutlich stärker unter dem aktuellen Umfeld leiden. Auch die in dieser Woche für Europa zur Veröffentlichung anstehenden Daten würden dem Markt keine positive fundamentale Unterstützung geben. Somit bleibe der Aktienmarkt abhängig von politischen Nachrichten, die eher belasten dürften. Zudem sei der Aktienmarkt dem Risiko ausgesetzt, dass es zu stärkeren, belastenden Absicherungsgeschäften kommen könnte. Somit stehe die Woche weiter im Zeichen der Kurskorrektur.

(05.08.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.