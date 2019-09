Wien (www.aktiencheck.de) - Hoffnungen auf Wirtschaftsstimuli der Zentralbanken stützten zwar den Börsenverlauf am vergangenen Handelstag, große Bewegungen sind jedoch weiterhin Mangelware, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die Nachrichtenlage sei nach wie vor dünn und so befinde sich die Mehrheit der Marktteilnehmer in Lauerstellung hinsichtlich des erwarteten Maßnahmenpakets der EZB am Donnerstag. Die europäischen Aktienmärkte hätten ihre Gewinne aus dem Intradayhandel nicht zur Gänze halten können (DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) +0,28%, EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) +0,00 %). Auch die US-Märkte seien ohne große Bewegung aus dem Handel gegangen und hätten beinahe unverändert geschlossen (S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN A0AET0) -0,01%). Dieser Trend scheine sich auch am heutigen Handelstag in Asien vorerst fortzusetzen. Die Märkte würden hier ein gemischtes Bild zeigen, wenngleich auch hier sich die Kursbewegungen in Grenzen halten würden. In Europa würden die Indikatoren aktuell auf einen leichteren Handelsstart hindeuten.



Die reduzierte Ölförderung Saudi-Arabiens sei positiv vom Ölmarkt angenommen worden. Das Barrel der Nordseesorte Brent sei kurzfristig auf die Marke von USD 63 gestiegen, habe diese jedoch nicht gänzlich halten können. Der Goldpreis hingegen habe leicht weiter nachgegeben und sei unter USD 1.490 gefallen.

(10.09.2019/ac/a/m)





