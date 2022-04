Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte waren im Lauf der vergangenen Woche erneut schwankungsreich, beendeten diese aber letztlich mit relativ geringen Veränderungen, so die Analysten der DekaBank.



In den vergangenen 25 Jahren sei der April im Durchschnitt der beste Monat für europäische Aktien gewesen. Ob dies auch 2022 gelte, sei zu bezweifeln. Mit der Markterholung der letzten Wochen habe sich aus Sicht Analysten der DekaBank das Chance-Risiko-Verhältnis für Aktieninvestments kurzfristig eingetrübt. Zahlreiche Risikofaktoren gelte es zu beobachten. Hierzu würden der Russland-Ukraine-Krieg, die Wachstumsrisiken, der Energiepreisschock und die hohen Inflationsraten sowie die aus ihnen resultierende Straffung der Geldpolitik durch die FED und die EZB zählen. Trotz dieser Risiken würden die mittel- und längerfristigen Perspektiven für Aktien positiv bleiben. Zudem hätten es die Aktienmärkte in der Vergangenheit häufiger geschafft, die "Mauer der Unsicherheit" hochzuklettern, so auch in den letzten 3,5 Wochen. (04.04.2022/ac/a/m)





