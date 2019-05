Für Unsicherheit habe am Wochenanfang die jüngste Eskalation des chinesisch-amerikanischen Handelsstreits gesorgt. Weil sich China angeblich nicht an bereits getroffene Absprachen gehalten habe, habe US-Präsident Donald Trump am vergangenen Freitag die Strafzölle auf chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden US-Dollar von 10 auf 25 Prozent erhöht. Am Montag habe die chinesische Regierung zurückgeschlagen und angekündigt, ab 1. Juni ebenfalls Zölle auf US-Produkte im Wert von 60 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Zudem habe Trump ein Verbot für US-Firmen angeordnet, zukünftig Telekommunikationstechnik ausländischer Hersteller zu verwenden, die ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellen würden. Darunter würden auch die Produkte des chinesischen Unternehmens Huawei fallen, was für weitere Spannungen zwischen beiden Ländern sorgen dürfte.



Ansonsten hätten im Fokus der Anleger in den letzten Tagen besonders die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA, China und Deutschland gestanden. Chinas Wirtschaft leide stark unter dem seit Monaten andauernden Handelskonflikt mit den USA. Die chinesische Industrieproduktion sei im April lediglich um 5,4 Prozent gestiegen und schwäche sich damit merklich ab. Experten hätten einen Anstieg von 6,5 Prozent erwartet. Anders sehe es in den USA aus: Der Empire State-Index, ein Indikator für die Entwicklung der US-amerikanischen Wirtschaft, sei im Mai deutlich gestiegen. Nachdem das Barometer im März mit 3,7 Punkten noch den niedrigsten Wert seit zwei Jahren angezeigt habe, sei es wieder auf 17,8 Punkte geklettert. Gemischte Daten habe der deutsche ZEW-Index geliefert. Die Bewertung der aktuellen Lage der deutschen Wirtschaft habe im Mai um 2,7 Punkte steigen können. Die Erwartung für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands bleibe jedoch weiterhin verhalten. Die Erwartungskomponente sei um 5,2 Zähler auf -2,1 Punkte gesunken und liege damit weit unter dem langfristigen Durchschnitt von 22,1 Punkten.



Der deutsche Chemiekonzern Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) habe auch den dritten Prozess um das womöglich krebserregende Pflanzenschutzmittel "Roundup" der Tochter Monsanto in den USA verloren. Der in dem Mittel enthaltene Wirkstoff Glyphosat solle Auslöser für die Krebserkrankung eines Ehepaars gewesen sein. Das zuständige kalifornische Gericht verurteile Bayer zu einer Schadenersatzzahlung von insgesamt rund 2 Milliarden US-Dollar. Nach der Urteilsverkündung sei der Kurs der Bayer-Aktie am Dienstagmorgen um 7 Prozent auf 52,65 Euro gefallen, den tiefsten Stand seit 2012. Seit Beginn der Klagewelle im Sommer 2018 habe die Aktie einen Wertverlust von rund 40 Prozent hinnehmen müssen. In der vergangenen Woche habe zudem die Pariser Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen die Bayer-Tochter Monsanto eingeleitet. Monsanto solle eine geheime Liste mit Kritikern in mehreren europäischen Ländern geführt haben, welche überwacht und beeinflusst werden sollten. Bayer habe betont, keine Kenntnis von den Kritikerlisten gehabt zu haben, und darüber hinaus angekündigt, im Glyphosat-Prozess in Berufung zu gehen. (Ausgabe vom 17.05.2019) (20.05.2019/ac/a/m)







Die internationalen Aktienmärkte konnten die vergangene Handelswoche mit starken Gewinne beenden, so die Experten von Union Investment.Nach leichten Verlusten zu Beginn der Woche sei es ab Mittwoch zu deutlichen Kursaufschlägen gekommen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe den Abstand zur 12.000 Punkte-Marke deutlich ausbauen können und per Freitagnachmittag einen Stand von 12.186 Punkten erreicht. Der europäische EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) und der US-Leitindex S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) hätten auf Wochensicht Gewinne von 2,7 Prozent beziehungsweise 2,3 Prozent erzielt. Insgesamt hätten die globalen Aktienmärkte per Freitagmittag auf Basis des MSCI World-Index einen Zuwachs von 1,9 Prozent verzeichnet.