Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei am Freitag mit einem Punktestand von 3.669 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht einen Kursgewinn von 0,91% erzielt. Die europäischen Aktienmärkte hätten sich den Marktturbulenzen in den USA größtenteils widersetzen können und würden die Konsolidierung fortführen. Charttechnisch zeige sich der EURO STOXX 50 stabil, angesichts des noch intakten moderaten Aufwärtstrends, sowie den schnellen Gegenreaktionen bei den vergangenen Kursrückschlägen. Die hohe Verkaufsdynamik in den US-Märkten berge jedoch auch für den EURO STOXX 50 eine Gefahr, sodass die Unterseite nicht aus den Augen gelassen werden dürfe. Die erste technische Unterstützungszone bilde eine starke Kombination aus der 38-Tage-Linie sowie dem unteren Bollinger Band bei ca. 3.640 Punkten. Auf der Oberseite müsse zunächst der Widerstand bei ca. 3.740 Punkten nachhaltig überwunden sein, um den Vorkrisenstand aus Februar 2020 bei ca. 3.850 Punkten ernsthaft in Angriff nehmen zu können. Im vorbörslichen Futures-Handel deute sich ein freundlicher Wochenstart an den europäischen Börsen an, obwohl die US-Märkte trotzt der Verabschiedung eines 1,9-Billionen-USD-Konjunkturpakets im Senat Abschläge andeuten würden.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe sich in der vergangenen Woche robust entwickelt und habe um 1,8% zugelegt. Er habe bei 31.496 Punkten geschlossen. Wie auch schon in der Vorwoche habe der Dow Jones somit relative Stärke gezeigt - der technologielastige NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) habe trotz eines Wochenendspurts am Freitag aus Wochensicht 2,1% verloren. Der Dow Jones habe von den Sektoren Energie, Finanzen und Industrie profitiert. Das Wochenhoch sei dennoch bereits am Montag, also zu Wochenbeginn, mit 31.651 Punkten erreicht worden. Wachstumswerte hätten unter den höheren Renditen gelitten, auch heute früh liege die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen über 1,6%. Die Aktienkurse mögen keine schnellen, deutlichen Renditeanstiege. Aktuell würden die US-Indices eine negative signalisieren Eröffnung, was die Chance auf einen kurzfristig ausgewaschenen Markt eröffne. Spekulative Investoren könnten versuchen diese sich daraus ergebende Chance auf eine Gegenbewegung zu spielen. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden davon ausgehen, dass diese Gegenbewegung jedoch schwierig zu spielen sein sollte und man sich leicht die Finger verbrennen könne. Się würden davon ausgehen, dass der Dow Jones zwar nach einem holprigen Wochenauftakt das Potenzial für Kursgewinne in dieser Woche habe und somit gute Chancen das bisherige Allzeithoch (intraday bei 31.990 Punkten) erneut zu erreichen und auch zu überwinden, dennoch sollte der Dow Jones dieses Level zunächst nicht nachhaltig halten können.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 171,07%-Punkten. Der Kurseinbruch seit Anfang Februar werde somit kontinuierlich weitergeführt, da die Marktteilnehmer weiterhin auf eine konjunkturelle Erholung setzen würden, die bei einer anhaltend expansiven Geld- und Fiskalpolitik zu einem Inflationsanstieg führen könnte. Im Vorfeld der am Donnerstag anstehenden EZB-Sitzung scheine sich die Lage am Rentenmarkt leicht zu stabilisieren. Ob der Bund-Future sich oberhalb der Marke von 171%-Punkten halten könne, bleibe abzuwarten. Potenzial nach oben würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank bis 171,87%- sowie 172,08%-Punkten sehen. Auf der Unterseite finde sich eine markante Unterstützung bei 170,49%-Punkten.



Die Aktienmärkte würden sich derzeit in einem charttechnisch konsolidierungsanfälligen Zustand befinden. Vorsichtige Investoren würden abwarten, bis sich der Börsennebel lichte und die Sicht wieder freier werde. (08.03.2021/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Eine sehr volatile Handelswoche liegt hinter uns, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe ein neues Allzeithoch bilden können, habe es aber nicht geschafft, die seit Wochen vorherrschende Seitwärtsbewegung zu beenden und weiter nach oben zu laufen. Vielmehr habe er die meisten Wochengewinne erneut abgegeben und sei bei 13.921 Punkten am Freitag aus dem Handel gegangen. Dies habe aber noch für ein Wochenplus von knapp 1% gereicht. Trotz durchwachsener Vorgaben von den asiatischen Märkten starte der DAX heute erneut über der Marke von 14.000 Punkten. Die steigende Volatilität bringe den Zwiespalt der Anleger zum Ausdruck. Zum einen würden sie darauf setzen, dass mit einer sich beschleunigenden Impftätigkeit die konjunkturellen Perspektiven sich aufhellen würden. Zum anderen spreche die bis Ende März vorherrschende Saisonalität für eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung. Wichtig erscheine den Analysten, dass die Unterstützung bei 13.795 Punkten nicht unterschritten werde. Ansonsten könnten wir schnell in den Bereich 13.600/13.479 Punkten abrutschen. Auf der Oberseite wäre ein nachhaltiger Anstieg über das Allzeithoch notwendig, um die Seitwärtsrange aufzulösen.