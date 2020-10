Dies umso mehr, als die Märkte auf die nach oben schnellenden Zahlen der Neuinfektionen, die oberhalb der Werte des Frühjahrs lägen, bislang nicht ansatzweise so heftig wie vor acht Monaten reagiert hätten. Hier scheinen die Kapitalmarktteilnehmer zu glauben, innerhalb eines halben Jahres eine vermeintliche Pandemie-Expertise ausgebildet zu haben - Covid-19 sei zum alten Bekannten geworden und habe für viele seinen Schrecken verloren.



Das liege auch an den staatlichen Hilfspaketen für die Wirtschaft und der Politik der Notenbanken: Beide hätten es zwar nicht vermocht, der Menschheit einen Impfstoff zu bescheren - aber die Börsen hätten sie mit ihren nochmals weiter geöffneten Geldhähnen immunisiert. Noch meine oder zumindest hoffe der Markt, dass sich diese Form der Kapitalmarktimpfung auch dauerhaft bezahlt machen werde. Sollte es sich letztlich für einige Branchen und viele Betriebe jedoch nur um eine Insolvenzverschleppung gehandelt haben, werde die Schuldenlast in den Blick geraten.



Trotzdem dürfe, wer über das Jahresende hinausschaue und auch die anderen Anlageformen in den Blick nehme, für Aktien zuversichtlich bleiben.



Denn die Pandemie habe die Digitalisierung erneut beschleunigt. Das befördere nicht nur Technologieanbieter und -entwickler, sondern könne auch in etablierten Branchen helfen, effizienter zu wirtschaften. Europa habe hier Nachholpotenzial: Während sich in den USA in den vergangenen zehn Jahren der Anteil technologiegetriebener Unternehmen in den bekannten Indices bereits von 20 auf 40 Prozent erhöht habe, liege er in Europa nahezu konstant zwischen 10 und 15 Prozent.



Entsprechende Portfolioanpassungen in aktiv gemanagten Mandaten könnten richtungsweisend sein. Unternehmensbeteiligungen würden mit Blick auf ihre möglichen Renditen deshalb weiterhin aussichtsreich bleiben, selbst wenn die Schwankungen wieder zunehmen sollten.



Das sei bei Staatsanleihen hoher Bonität nicht der Fall. Mit dem Attribut "Sicherheit" werde, so würden nicht nur Zyniker sagen, eingedenk einer negativen Rendite von minus 0,60 Prozent für die zehnjährige Bund der garantierte Verlust beworben. Auch die am Markt vorhandene Liquidität dürfte deshalb eher den Aktien zugutekommen - und das spätestens im Frühsommer, wenn den diesjährigen Erfahrungen folgend die Zahl der Neuinfizierten wieder sinken könnte.



Verstärkt oder vorgezogen werden würde diese Bewegung durch die Markteinführung eines Impfstoffes in der Europäischen Union oder den USA. Insofern werde in den kommenden Monaten nicht nur das Infektionsgeschehen wellenförmig verlaufen, sondern in dessen Gefolge dann vermutlich - wenn auch mit Verzögerung - das Kursniveau der Börsen. (27.10.2020/ac/a/m)





