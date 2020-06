Diese Entwicklung zeige vor allem eines: Die Anleger würden noch der Entwicklung und der strategischen Berechtigung der aktuellen Kursniveaus misstrauen. Das Szenario einer V-förmigen Erholung an den Märkten sei bis auf Weiteres vom Tisch. Zu dieser nervösen Stimmung und vorsichtigen Grundhaltung würden die aktuellen Jahreshöchststände für Gold passen.



Die Skepsis der Anleger habe durchaus ihr Gutes: Böse Überraschungen seien nicht zu erwarten. Demzufolge sei es nach aktuellem Stand unwahrscheinlich, dass es einen zweiten Absturz der Märkte wie im März geben werde. Stattdessen werde das nervöse Auf und Ab erst einmal der Begleiter bleiben.



Für Anleger bedeute das: Sie sollten sehr aufmerksam und engmaschig die Märkte beobachten und je nach ihrem Risiko-Rendite-Profil prüfen, ob sie Kursrückgänge für gezielten Auf- und Ausbau von Positionen nutzen würden. (29.06.2020/ac/a/m)





Die Märkte hätten sich zwar stabilisiert. In der ersten Junihälfte seien sogar Kursniveaus in Nähe der Jahreshöchststände zu beobachten gewesen. Im weiteren Verlauf des Monats habe sich diese Entwicklung aber wieder beruhigt. Insgesamt würden sich die Märkte damit spätestens seit Ende Mai in einer volatilen Seitwärtsbewegung bewegen. Und diese Volatilität bewege sich mit stabil mehr als 30 Prozent nach wie vor auf einem Niveau, das deutlich über den Vor-Corona-Werten liege. Da hätten 15 Prozent als "normal" gegolten.