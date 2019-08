Bonn (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten europäischen Leitindices schlossen auch gestern schwächer, so die Analysten von Postbank Research.Die wichtigsten asiatischen Leitindices würden heute Morgen mehrheitlich freundlich tendieren. Vor allem an den chinesischen Festlandsbörsen und in Hongkong würden die Notierungen zulegen. Die Staffelübergabe des "Erholungslaufs" funktioniere offenbar auch in der dritten Station und die Erfolgsquote steige von Station zu Station.Auch in den europäischen Börsensälen würden die Schnäppchenjäger schon spurtbereit in den Startlöchern hocken. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte freundlich in den letzten Handelstag dieser Woche starten. (16.08.2019/ac/a/m)