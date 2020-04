Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte erweisen sich weiterhin als stabil, trotz katastrophaler Wirtschaftsdaten und zahlreicher Gewinnwarnungen der Unternehmen, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg.In den nächsten Tagen würden sich sowohl die FED (29.04.), die EZB (30.04.) und die Bank of England (07.05.) zur monatlichen geldpolitischen Sitzung treffen. Zinsänderungen erwarte der Markt aktuell von keiner der Zentralbanken. Die Unternehmensberichtssaison nehme deutlich an Fahrt auf. Im STOXX Europe 600 würden in den kommenden zwei Wochen rund 35% der Unternehmen nach gewichteter Marktkapitalisierung berichten, während es im S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) knapp 60% seien.Konjunkturell bleibe es ebenfalls spannend. Am 29. April werde für die USA und am 30. April für die Eurozone das Q1-Wirtschaftswachstum veröffentlicht. Für die USA würden die Ökonomen (Bloomberg-Umfrage) einen Wirtschaftseinbruch von 3,7% (QoQ) erwarten. Am Donnerstag werde ebenfalls der Einkaufsmanagerindex der Industrie und des Dienstleistungssektors in China (April) sowie die Arbeitsmarktdaten der Eurozone, Deutschlands und der USA bekannt gegeben. Am Freitag werde dann noch der ISM-Einkaufsmanagerindex der Industrie (April) für die USA publiziert. (27.04.2020/ac/a/m)