Wien (www.aktiencheck.de) - Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt gehörten gestern die Aktien von Ocugen (ISIN US67577C1053/ WKN A2PSZH) mit einem Kursplus von zeitweise 20%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Gefragt gewesen seien auch die Aktien von Boeing, die um knapp 0,6% angestiegen seien. Die USA und die EU würden gegenseitige Strafzölle im Zusammenhang mit dem Streit über Subventionen für die Flugzeugbauer Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) und Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) für mehrere Jahre aussetzen. Die Aktien von Airbus hätten parallel dazu in Paris um 0,7% zugelegt.Der österreichische Entwickler intelligenter Verkehrsleitsysteme Kapsch TrafficCom (ISIN AT000KAPSCH9/ WKN A0MUZU) habe heute früh die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020/21 berichtet. Mit einem Umsatzrückgang um 31% auf EUR 505 Mio. und einem negativen Betriebsergebnis von EUR 123 Mio. sei das Ergebnis auf dem Niveau der vorläufigen Zahlen geblieben, die im April berichtet worden seien. Für 2021/22 hoffe das Unternehmen auf eine Stabilisierung und gehe wieder von steigenden Umsätzen und einem positiven Betriebsergebnis in einstelliger Millionenhöhe aus. (16.06.2021/ac/a/m)