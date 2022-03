Auf einem Sondergipfel wollten die Staats- und Regierungschefs der EU am Donnerstag und Freitag diese Woche im französischen Versailles über die Verringerung der Energieabhängigkeit von Russland beraten. Laut EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sei ein Stopp der Energieimporte aus Russland "nicht vom Tisch". Es kristallisiere sich jedoch zunehmend heraus, dass - vor allem bezogen auf Deutschland - der rasche Ausstieg aus der Kernenergie und Kohlekraft schwer in Einklang zu bringen sei mit den nunmehrigen Bestrebungen, gleichzeitig auch bei Gas strukturelle Veränderungen herbeizuführen. Gerade Kernenergie könnte in solch einem Szenario als Brückentechnologie einen entscheidenden Beitrag leisten. Nachdem sich die Versorger allerdings jahrelang auf den Ausstieg vorbereitet hätten und nun etwa die Nutzbarkeit der in den Reaktoren eingesetzten Brennelemente zur Neige gehe, sei eine kurzfristige Reaktivierung derselben alles andere als einfach. Weiters wolle die EU bei dem Gipfeltreffen auch über einen möglichen Beitritt von Georgien und Moldau sowie der Ukraine in die Union diskutieren.



Nach der dreitägigen Talfahrt hätten sich die US-Leitindices gestern zunächst von der freundlichen Seite gezeigt. Der sofortige Importstopp von russischen Öl-Lieferungen habe für die USA als weltweit größtes Förderland zwar nur eine untergeordnete Bedeutung, die Sorge vor einer ausufernden Inflation bzw. Stagflation, die durch die hohen Energie- und Rohstoffpreise ausgelöst werden könnte, habe jedoch die Kauflaune auch in Übersee gedämpft. Letzend Endes seien die Leitindices ins Minus gedriftet. Gesucht gewesen seien sektorseitig vor allem die Energietitel, welche - bezogen auf den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) - ein aggregiertes Plus von 1,7% hätten verbuchen können.



Die Börsen in Asien würden heute Morgen allesamt im Minus notieren.



Die Ölpreise seien infolge der geopolitischen Spannungen weiter in lichte Höhen geklettert. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) notiere heute Morgen bei rund USD 126 und die Nordseesorte Brent koste bereits über USD 130. Der Generalsekretär der OPEC habe indes gewarnt, dass ein totaler Ausfall der russischen Ölförderung durch das globale Angebot nicht ausgeglichen werden könne. Für Preisdruck sorge zusätzlich auch die Neuauflage des Atomabkommens mit dem Iran, wo eine baldige Einigung unwahrscheinlich scheine.



Von seiner Eigenschaft als sicherer Hafen profitiere weiterhin das Edelmetall Gold, welches seinen Stand deutlich über der Marke von USD 2.000 pro Unze festige. Die rasant an Fahrt gewinnende Inflation dürfte die Notenbanken bei der gleichzeitigen konjunkturellen Abkühlung wegen der Kriegsfolgen vor große Herausforderungen stellen, was die Nachfrage nach Gold weiter hochhalten dürfte. Verstärkt sollte der Aufwärtstrend durch Portfolioumschichtungen werden, welche sich aus Risikoüberlegungen aber auch aus erzwungenen Umschichtungen von Investments mit Russlandbezug ergeben würden. (09.03.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Krieg Russlands in der Ukraine ist weiterhin das bestimmende Thema an den Finanzmärkten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die europäischen Börsen seien gestern nach einem volatilen Verlauf schlussendlich wenig verändert aus dem Handel gegangen. Für eine durchgreifende Erholung scheine es bei weitem noch zu früh. Während sich bei den Kampfhandlungen in der Ukraine keine Entspannung abzeichne, würden die Unsicherheiten über die möglichen Auswirkungen der Sanktionen belasten. Für die konjunkturelle Entwicklung würden diese ein klares Abwärtsrisiko bedeuten. Dieses erhöhe sich insbesondere durch die rasant steigenden Energie- und Grundstoffpreise, die ihren rasanten Aufwärtstrend ungebrochen fortsetzen würden. Bei Nickel habe der Handel an der Londoner Rohstoffbörse nach einer Preisexplosion auf über USD 100.000 je Tonne ausgesetzt werden müssen. Zu dem Anstieg dürften neben Sorgen über sanktionsbedingte Lieferengpässe auch Leerverkäufe beigetragen haben. Der ukrainische Präsident Selenskyj habe sich derweil bereit gezeigt, mit Russland über die vom Kreml genannten Bedingungen (keine NATO-Mitgliedschaft, Anerkennung der "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk und der Halbinsel Krim als russisches Territorium) für ein Ende des Krieges zu verhandeln. Dies habe im Tagesverlauf zumindest etwas zur Entspannung an den Aktienmärkten beigetragen.In den USA habe Präsident Joe Biden gestern einen Importstopp für russisches Öl und Gas verhängt. Auch die EU-Kommission wolle die Abhängigkeit von russischem Gas erheblich reduzieren und den Bedarf mithilfe anderer Lieferanten sowie dem Ausbau erneuerbarer Energien bis Jahresende um zwei Drittel reduzieren. Aktuell beziehe die EU laut Kommission mehr als 40% seines Erdgases aus Russland. In Zukunft wolle man verstärkt auf Flüssiggas (LNG) aus Ländern wie Katar, USA oder Ägypten setzen. Der ukrainische Präsident Selenskyj habe indes einen totalen Importstopp von Energie aus Russland gefordert. Aufgrund der hohen Abhängigkeit lehne dies jedoch die deutsche Bundesregierung (vorerst noch) ab. Großbritannien wolle bis Ende des Jahres kein Öl mehr aus Russland importieren.