Im globalen Aktien-Ausblick (Global Equity Views) von J.P. Morgan Asset Management, fasse Paul Quinsee, Managing Director und Global Head of Equities, die aktuelle Lage zusammen:



Während sich die Anleger bemüht hätten, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Krise zu bewerten, seien globale Aktien und stieg die Volatilität im März mit Rekordgeschwindigkeit gesunken. Keiner der weltweiten Märkte oder Sektoren sei hiervon verschont geblieben.



Noch könne niemand die Tiefe oder Dauer des wirtschaftlichen Abschwungs genau vorhersagen, und da die Volatilität immer noch hoch sei, sollten sich Anleger auf weitere kurzfristige Rückgänge an den Aktienmärkten einstellen. Fast alle unsere Portfoliomanager sind jedoch der Meinung, dass diese Kombination aus stark negativer Stimmung und attraktiven Bewertungen eine solide langfristige Kaufgelegenheit darstellt, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management. Die Bewertungen seien niedrig, insbesondere in Europa und den Schwellenländern, während Substanzwerte mit enormen Abschlägen gehandelt würden - aber alles werde zum Verkauf angeboten.



Es liege auf der Hand, dass der wirtschaftliche Shutdown kurzfristig Risiken für die Unternehmensgewinne und -bilanzen berge. Ein wesentlich nachhaltigerer Einfluss auf die Verbraucherausgaben, Beschränkungen für Dividenden und Aktienrückkäufe sowie die möglichen steuerlichen Konsequenzen durch die höheren Haushaltsdefizite, die sich aus den mit dem Coronavirus verbundenen Konjunkturprogrammen ergeben würden, würden jedoch längerfristige Risiken bergen, die Anleger berücksichtigen sollten. (21.04.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de)