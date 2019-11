Zweitens würden sich die Anzeichen verdichten, dass USA und China einen Waffenstillstand im Handelsstreit anstreben würden (beide könnten keine weitere Konjunkturabschwächung gebrauchen). Eine "Lösung" des Handelskonflikts bleibe damit zwar unwahrscheinlich, ein Waffenruhe dürfte dem Markt aber reichen.



Vor allem aber würden sich die Anzeichen mehren, dass der globale Einbruch des Industriesektors (wo sich die konjunkturelle Schwäche konzentriere) die Talsohle erreicht haben könnte: Immerhin hätten sich bei zahlreichen Industrie-PMIs die (vorlaufenden) Auftragskomponenten bereits verbessert, ebenso wie die Erwartungs-Komponente beim deutschen ifo-Index, der Markit-PMI (Industrie) für die USA und der ISM-Industrie.



In ihren langfristigen Musterportfolios hätten die Analysten der RBI angesichts ihrer durchwegs höheren Aktien-Index Prognosen für 2020 die Aktienquote bereits im September angehoben, und am 28. Oktober dann auch in der kurzfristigen Multi Asset Allocation (MAS). Wie in unserem letzten Wöchentlichen Marktausblick angekündigt, nehmen wir die jüngsten besseren (US-)Daten zum Anlass, jetzt auch unsere 3-6 M-Empfehlung für alle gecoverten Aktienmärkte von "neutral" auf Kauf hochzustufen und heben die Aktienübergewichtung in unserer kurzfristigen MAS weiter an (von 2 auf 3 Prozentpunkte), so die Analysten der RBI.



Zwar hätten die Analysten der RBI ihre Aktienempfehlung lieber auf tieferen Niveaus in einer Korrektur nach oben geschraubt; die Mischung aus starken Chart-Bildern, einer wachsenden Aussicht auf einen Waffenstillstand USA/China und vor allem die Aussicht, dass die Industrie-PMIs bald nach oben drehen würden, erfülle aber inzwischen genug ihrer bullishen Kriterien.



Nach den letzten starken Aktienmarktwochen seien kleinere Rückschläge natürlich trotzdem jederzeit möglich; diese würden die Analysten der RBI aber benutzen, um ihre Aktienquote noch weiter aufzustocken. Denn der Aktienmarkt läuft dem Konjunkturzyklus rund sechs Monate voraus - sollten die Industrie-Vorlaufindikatoren jetzt bereits einen Boden ausbilden, ist es Zeit unsere optimistischen Kursprognosen für 2020 auch in unsere kurzfristigen Empfehlung umzusetzen, so die Analysten der RBI. Dies umso mehr, als unsere Bären-Markt-Indikatoren nach wie vor in ihrer Mehrzahl keinen bevorstehenden Bärenmarkt, sondern eher eine Konsolidierungsphase wie 1995/1998 (bzw. 2015/16) signalisieren, so die Analysten der RBI. (04.11.2019/ac/a/m)







US-Aktien-Indices erreichten in den letzten Tagen neue Allzeithöchststände und konnten damit aus ihrer monatelangen Seitwärts-Konsolidierung nach oben ausbrechen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).In Europa habe es zwar (noch) für keine neuen Rekordniveaus gereicht, aber auch hier seien die Seitwärtstrends nach oben verlassen worden.Einerseits dürfte die deutlich bessere US-Berichtssaison dazu beigetragen haben: Inzwischen hätten in den USA rund zwei Drittel der Unternehmen ihre Quartalsergebnisse berichtet; die Konsensus-Schätzungen seien von rund 80% der Unternehmen übertroffen worden (mehr als üblich).