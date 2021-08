Anders als in den USA, wo jeder Bürger eine Geldzahlung erhalten habe - auch diejenigen, die sie nicht benötigt hätten -, würden die Maßnahmen in Europa hauptsächlich darauf abzielen, das verfügbare Einkommen der von der Pandemie betroffenen Haushalte zu sichern. Die europäische Unterstützung werde deshalb eine nachhaltigere Wirkung haben. Und die Wirkung des EU-Konjunkturpakets werde sich erst noch zeigen. Das Wachstum werde stark bleiben, sein Tempo sich aber von nun an abschwächen, wie der Rückgang der Anleihenrenditen und der Inflationserwartungen zeige.



Anleihen seien überverkauft gewesen, die Renditen seien aufgrund von Marktspitzen und Wachstumssorgen im Zusammenhang mit dem Risiko der Delta-Variante stark zurückgegangen. Sie seien noch nicht zum fairen Wert bewertet, da das Gesamtbild höhere Renditen begünstige. Der Inflationsdruck und die Wirtschaftstätigkeit seien mit höheren Renditen vereinbar. Sei zu erwarten, dass sie viel höher ausfallen würden? Nein. Die Zentralbanken würden weiterhin auf die Bremse treten und seien nach wie vor sehr zurückhaltend.



Die Finanzierungskonditionen würden niedrig bleiben, mit engen Kreditspreads und Realzinsen, die zu gering seien, um für eine Dynamik am Ende des Zyklus geeignet zu sein. Weder die fiskal- noch die geldpolitische Unterstützung werde schneller zurückgenommen, als es gerechtfertigt wäre. Da die Erholung jedoch voranschreite und die Volkswirtschaften sich auf einen selbsttragenden Pfad begeben würden, sei es nur natürlich, dass die politischen Entscheidungsträger beginnen würden, über Ausstiegsstrategien nachzudenken. Die Aktienmärkte würden dies in Form niedrigerer Bewertungen proaktiv einpreisen.



Die Bewertung sei ein weiterer kritischer Punkt. Die Aktienbewertungen seien nicht günstig und würden bereits viel Hoffnung berücksichtigen. Da der Höhepunkt des Wachstums hinter uns liege, sei davon auszugehen, dass die Bewertungen mit höheren Unternehmensgewinnen nicht steigen würden. Auch höhere Realzinsen und eine restriktivere Haltung der Zentralbanken würden die Multiplikatoren unter Druck setzen.



Die Gewinnsaison für das zweite Quartal habe stark begonnen, allerdings die Rekordwerte des ersten Quartals nicht erreicht. Seit Jahresbeginn seien die Gewinnrevisionen um 15% angestiegen (+6% im ersten Quartal). Insbesondere in Europa seien die Erwartungen der Analysten auf einem Rekordhoch. Während sich die Gewinnsaison für das zweite Quartal auf halbem Weg befinde, würden die aktualisierten Prognosen auf ein schwierigeres zweites Halbjahr aufgrund von Unterbrechungen der Lieferketten und höheren Rohstoffpreisen hindeuten. Es sei eine Geschichte des Reisens und Ankommens geworden.



Höchstwahrscheinlich werde sich der Zyklus der Gewinnrevisionen von nun an verlangsamen. Produzenten seien voll ausgelastet, seien aber aufgrund geringer Lagerbestände und eines Mangels an qualifizierten Arbeitskräften an ihre Grenzen gestoßen. Sie könnten die starke Nachfrage nicht bedienen. Um ihre Gewinnmargen zu schützen, müssten sie in eine verbesserte Effizienz investieren. Daher seien die Absichten für Investitionsausgaben nach wie vor hoch. Sie würden ein entscheidender Faktor für die positive Entwicklung von Industrietiteln sein.



Die Technologiebranche sei weniger mit dem makroökonomischen Bild verbunden, sollte aber eine strukturelle Outperformance erzielen. Europa sei stark mit der weltweiten industriellen Erholung verbunden. Die nächste Etappe des Aufschwungs müsse jedoch von den Verbrauchern ausgehen - mit der Bereitschaft, sich voll auf das Dienstleistungsgeschäft einzulassen. (05.08.2021/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die Renditen von US-Anleihen sind von ihren Höchstständen zuletzt auf ein Niveau gefallen, das seit Anfang Februar nicht mehr gesehen wurde, so Johan Van Geeteruyen, CIO Fundamental Equity bei DPAM.Die Aktienmärkte würden sich weiterhin auf Rekordständen bewegen. Gleichzeitig sei die Volatilität angestiegen. Die Saison für die Quartalsergebnisse sei in vollem Gange, und einiges deute darauf hin, dass die Unternehmen ihre Umsätze und Gewinnspannen übertreffen und/oder ihre Prognosen anheben müssten, um vom Markt honoriert zu werden. "Haben wir den Großteil der Marktgewinne bereits gesehen?" sei eine berechtigte Frage, die man sich in diesen Tagen stellen könne.Eine Schlüsselgröße, die es zu beachten gelte, sei der Einkaufsmanagerindex (PMI). Er sei der beste Gradmesser für die Wirtschaft, da er ein Frühindikator für das erwartete vierteljährliche Sozialprodukt sei. Es sei wichtig, Aktien zu kaufen, wenn der PMI einen Tiefpunkt erreicht habe und wieder ansteige. Dieser Wendepunkt sei im November letzten Jahres eingetreten, begünstigt durch die Nachrichten über Impfungen und die Aussicht auf rekordhohe fiskalische Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere in den USA. Die Erwartung eines rauschenden Wiederauflebens der Märkte habe die Schlagzeilen beherrscht, und die Wette auf Reflationierung habe eingesetzt.Heute befinde sich der PMI auf einem 20-Jahres-Hoch. Das globale Wirtschaftswachstum habe vermutlich im zweiten Quartal einen Höhepunkt erreicht. Der Motor laufe bereits seit zwei Quartalen auf Hochtouren. Bei globalen PMI-Werten über 50 würden Aktien in der Regel besser abschneiden als Anleihen. Eine Abkühlungsphase könnte unmittelbar bevorstehen. Das Tempo, mit dem Aktien besser abschneiden würden, werde sich daher verringern. Da das Wachstum aber immer noch niedriger sei als vor der Covid-Krise, befinde sich noch immer "Treibstoff im Tank".