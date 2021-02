In den USA hätten sich die Märkte uneinheitlich gezeigt. Während der Dow Jones Industrial Index (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) leicht im Plus (+0,3%) geschlossen habe, habe der technologielastige NASDAQ 100-Index (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) an Boden verloren (-0,5%). Auf Sektorebene hätten die Technologiewerte mit einem Abschlag von aggregiert -0,6% das Schlusslicht gebildet und dürften als zinssensitiver Sektor stärker unter den Inflationssorgen gelitten hätten. Als Gewinner hätten sich im Lichte des festeren Ölpreises hingegen die Energietitel mit einem Plus von 1,5% auf Sektorebene gezeigt.



Die asiatischen Leitindices würden sich heute Morgen uneinheitlich präsentieren. Während sich Japan mit leichten Abschlägen zeige, notiere der Markt am chinesischen Festland im positiven Terrain. Die Börse in Hong Kong notiere dagegen mit deutlichen Verlusten.



Für den europäischen Handel würden die vorbörslichen Indikationen auf einen uneinheitlichen Handelsstart mit wenig Veränderung schließen lassen.



Der Ölpreis habe sich zuletzt unter anderem durch die anhaltende Kältewelle in den USA bzw. einer gesunkenen US-Ölproduktion gut unterstützt gezeigt. Der Goldpreis habe hingegen an den gestiegenen Renditen gelitten. Bitcoin habe indes seinen Höhenflug fortgesetzt und bei über USD 52.500 ein neues Rekordhoch markiert. Damit habe sich die Kryptowährung seit Jahresbeginn bereits um rund 80% verteuert. (18.02.2021/ac/a/m)





Neben den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion hat auch die Auslastungsquote der Industrie in den USA positiv überrascht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Cocktail aus Konjunkturdaten habe den europäischen Aktienmärkten jedoch nicht in die Gewinnzone zu verhelfen vermocht. Stattdessen hätten Inflationssorgen auf die Stimmung der Anleger gedrückt. Diese hätten sich auch in den zuletzt gestiegenen Anleihenrenditen widergespiegelt und hätten durch den starken Anstieg bei den US-Erzeugerpreisen im Januar zusätzlichen Nährboden erhalten.