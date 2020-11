Bonn (www.aktiencheck.de) - Noch in diesem Jahr könnte ein Coronavirus-Impfstoff mit 90-prozentigem Schutz zugelassen werden - auf diese Nachricht reagierte die Börse gestern mit Kurssprüngen, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research.



Wie erwartet hätten Anleger bei Aktien von Unternehmen zugegriffen, denen Pandemie und Rezession besonders hart zugesetzt hätten. Tourismus-, Energie-, Konsum- und Finanzwerte hätten weltweit kräftig zugelegt. Zu den wenigen Verlierern hätten dagegen vermeintliche Pandemie-Profiteure wie Lieferdienste, Telearbeits-Software und Streaming-Anbieter gehört. Auch Technologieaktien seien gestern hinter dem Gesamtmarkt zurückgeblieben, da Anleger sich zyklischeren Branchen zugewendet hätten. Auch wenn Ulrich Stephan von Postbank Research angesichts der bisherigen November-Rally eine kurzfristige Gegenbewegung für nicht unwahrscheinlich halte, hätten sich die Aussichten für Weltwirtschaft und Aktienmärkte gestern signifikant verbessert. Zyklische und günstig bewertete Aktien würden in seinen Augen weiter das größte Potenzial bieten. (10.11.2020/ac/a/m)





