Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Höhenflug an den meisten Aktienbörsen setzte sich zuletzt fort, so die Analysten der NORD LB.Gemischt dürften die Quartalsberichte der Unternehmen ausfallen. Dabei gelte es allerdings zu beachten, dass die Markterwartungen angesichts der wirtschaftlichen Gesamtlage nicht besonders optimistisch seien und es daher nicht zu schwer fallen sollte, positiv zu überraschen. In der laufenden Woche würden allein acht Unternehmen aus dem DAX ihre Zwischenberichte vorlegen. Das könne auf der Ebene der Einzelwerte für markante Kursschwankungen sorgen.Der Gesamtmarkt sei dagegen momentan ungewöhnlich schwankungsarm - die Volatilität sei vorübergehend auf den tiefsten Stand seit weit über einem Jahr abgesackt. Im Zuge der Berichtssaison und mit dem Näherrücken wichtiger politischer Entscheidungen (Handelsgespräche, Wahlen zum Europa-Parlament am 26. Mai) sei aber wieder mit größeren Marktschwankungen zu rechnen. Bei den Wirtschaftsdaten, die in der laufenden Woche zur Veröffentlichung anstünden, stelle der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag das eindeutige Highlight dar. Für Impulse könnte auch die Sitzung der US-Notenbank am Dienstag und Mittwoch sorgen. (29.04.2019/ac/a/m)