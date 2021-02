Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nach dem freundlichen Jahresstart konsolidierten die Aktienmärkte Ende Januar, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg.Die Q4-Berichtssaison sei in vollem Gange - mit bisher deutlich mehr positiven als negativen Überraschungen. Gemessen an der Marktkapitalisierung hätten bereits rund 15% der Unternehmen aus dem STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) und mehr als 45% aus dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) berichtet. In den nächsten zwei Wochen würden beim STOXX Europe 600 weitere 35% und beim S&P 500 weitere 30% hinzukommen. Am 4. Februar tage zudem die Bank of England. Der Markt erwarte vorerst keinen Zinsschritt. In China werde am 12. Februar das neue Jahr gefeiert.Heute würden die Einkaufsmanagerindices (PMIs) der Industrie der USA sowie einiger europäischer Länder veröffentlicht. Am Dienstag würden das Q4-BIP-Wachstum der Eurozone und am Mittwoch der PMI des Dienstleistungsgewerbes für Spanien, Italien, China und die USA publiziert. Der Zustand des gebeutelten Dienstleistungsgewerbes dürfte von starkem Interesse sein. Am Freitag würden die deutschen Auftragseingänge und die US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. (01.02.2021/ac/a/m)