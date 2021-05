Da die Berichtssaison nun auch in Europa am Abklingen sei, sei von diesem Einflussfaktor zusehends weniger an Richtung am breiten Markt auszugehen. Die Wiener Börse bilde hier aber eine Ausnahme, da zahlreiche österreichische Titel diese Woche noch ihre Zahlen vorlegen würden. Im Hinblick auf Makrodaten stehe heute mit dem Empire State Index ein interessanter Datenpunkt zur Veröffentlichung an. Das größte Potenzial für Bewegung am Markt würden allerdings erst die Schnellschätzungen der Einkaufsmanagerindices am Freitag bieten.



Die asiatischen Aktienbörsen seien heute gemischt in die neue Handelswoche gestartet. Während die Leitindices in Japan und Südkorea mehrheitlich nachgeben würden, könnten jene in Indien und China überwiegend hinzugewinnen. In China seien heute auch interessante Wirtschaftsdaten veröffentlicht worden. Die Industrieproduktion habe mit einem Wachstum von 9,8% im April den Erwartungen entsprochen. Deutlich schwächer als erwartet seien hingegen die April-Einzelhandelsumsätze mit einem Wachstum von 17,7% (die Schätzungen hätten im Konsens bei 24,9% gelegen) ausgefallen.



Nach kräftigen Verlusten am Donnerstag (so seien die von einer Hacker-Attacke betroffenen Pipelines wieder ans Netz gegangen) habe der Ölpreis gemessen an der Sorte Brent am Freitag wieder nennenswert zulegen können. Damit etabliere sich der Ölpreis zusehends knapp unter der USD-70er-Marke je Fass.



Der Goldpreis habe am Freitag und auch heute Morgen zugelegt und handele damit auf einem neuen Dreimonatshöchststand.



Einen kräftigen Abverkauf habe hingegen Bitcoin erlebt. Die Ankündigung von Tesla-Boss Elon Musk aus Umweltgesichtspunkten keine Zahlungen mehr mit der Kryptowährung aufgrund ihres hohen Stromverbrauchs zu akzeptieren habe am Donnerstag hier für einen Kurssturz, der den "Coin" zwischenzeitlich unter die USD-50.000-Marke habe purzeln lassen. Nach einer Gegenbewegung am Freitag hätten am Sonntag dann Gerüchte belastet, wonach sich Tesla von seinem Bitcoin-Investment trennen könnte. Aktuell handele die Kryptowährung mit kräftigen Abschlägen auf knapp unter USD 43.000 auf einem Dreimonatstief. (17.05.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Während in der letzten Woche anfänglich das "Inflationsgespenst" auf die Stimmung der Investoren drückte und für drei Handelstage mit Verlusten in Folge sorgte, so drehte sich der Wind an den Aktienmärkten an Christi Himmelfahrt im Tagesverlauf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Da es auch am Freitag nach oben gegangen sei, sei die Wochenbilanz an den Aktienmärkten dann in Summe einigermaßen versöhnlich ausgefallen.Überdurchschnittlich habe sich dabei zuletzt einmal mehr der Energiesektor präsentiert, der von den hohen Ölpreisen profitiert habe. Im Wochenverlauf insgesamt stärker unter Druck seien einmal mehr die IT- und Internetaktien gewesen, welche aufgrund ihrer ambitionierten Bewertungen aktuell sehr sensibel auf eine potenzielle geldpolitische Wende reagieren würden. Dementsprechend habe sich der seit einiger Zeit zu beobachtende Trend einer Outperformance von "Value"- gegenüber "Growth"-Aktien zuletzt weiter fortgesetzt. So blicke der MSCI World Value ggü. seinem Wachstums-Pendant mittlerweile auf eine Überperformance von rund 10,7 Prozentpunkten seit Jahresbeginn. Dieser Trend nähre sich allerdings ebenso aus dem Umstand, dass eine Verbreiterung des konjunkturellen Aufschwungs zusehends jene Geschäftsbereiche belebe, welche im letzten Jahr überproportional gelitten hätten. Bei den klassischen Krisengewinnern (E-Commerce, Home Office etc.) sei hingegen eine Abflachung der Wachstumsraten zu erwarten.