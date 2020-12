Die Sommermonate seien dann von einer sukzessiven Normalisierung des sozialen Lebens geprägt gewesen. Chinas Wirtschaft habe sich besonders stark gezeigt und schnell wieder an die Vor-Corona-Erfolge anknüpfen können. Die Volkswirtschaften Europas und Amerikas würden hingegen weiter unter den Covid-Folgen ächzten. Dank massiv zur Verfügung gestellter Liquidität der Regierungen und Notenbanken hätten sich die Aktienmärkte in den Sommermonaten stark gezeigt. Selbst von der sich im Winter wieder verschärfenden Corona-Situation hätten sich die Aktienmärkte kaum beeindrucken lassen und einmal mehr bewiesen, dass sie nicht die Gegenwart, sondern die Zukunft in den Aktienkursen einpreisen würden. Inmitten des jüngsten katastrophalen Anstiegs der Corona-Fallzahlen und damit einhergehender Lockdowns, würden die Leitbörsen der Welt bereits wieder an ihren Allzeithochs notieren.



Die Analysten würden aber einen Ausblick in das Jahr 2021 wagen. Die Impfungen hätten begonnen. Gleichzeitig würden die Länder mit rekordhohen Infektionszahlen kämpfen, auf die sie zunehmend nur noch mit verschärften Einschränkungen der Bewegungsfreiheit reagieren könnten, wenn sie nicht den Zusammenbruch ihrer Gesundheitssysteme würden riskieren wollen. Das bedeute auch, dass die Regierungen weiter Gelder investieren müssten, um ihre Volkswirtschaften durch die Krise zu bringen. Auch die Notenbanken würden weiter eine Politik des leichten Geldes verfolgen. So habe die europäische Zentralbank EZB in dieser Woche bereits eine Ausweitung und Verlängerung ihrer Anleihekaufprogramme bekannt gegeben.



Die US-Notenbank FED habe am Mittwoch ebenfalls ihre anhaltende Bereitschaft signalisiert, die gesamte Bandbreite ihrer Instrumente zur Unterstützung der Wirtschaft nutzen zu wollen. Damit würden die Renditen sowohl von Staatsanleihen als auch von Unternehmensanleihen auch im Jahr 2021 extrem niedrig bzw. negativ bleiben. Reale Werte, wie zum Beispiel Aktien oder Immobilien, würden weiter deutliche Teile der Liquidität am Markt aufnehmen und im Wert steigen. Mit der Aussicht auf ein Überwinden der Coronakrise durch flächendeckende Impfungen würden an den Aktienmärkten wohl zunächst gerade auch die Hauptverlierer der Lockdowns Kursgewinne verzeichnen können. Langfristig würden sich aber diejenigen Unternehmen durchsetzen, die zu den Anführern des disruptiven Wandels hin zu Onlinehandel und Technologie gehören würden.



Durch die niedrigen Basiswerte, mit denen die Gewinnerwartungen 2021 verglichen würden, sollten die Unternehmen optisch sehr hohe Gewinnwachstumsraten ausweisen können und damit die Investoren zu weiteren Investitionen verleiten. Erst im späteren Jahresverlauf würden die Analysten dann eine Diskussion über den Ausstieg aus den Anleihekäufen der Notenbanken, insbesondere in den USA, für möglich halten, was dann die Hausse der Realwerte ins Stocken bringen könnte.



Viele Investoren würden bei ihren Investitionen immer wieder den gleichen Fehler machen. Sie würden Aktien nachlaufen, die schon stark gestiegen seien, in dem Gefühl bloß nichts verpassen zu wollen. Wahrscheinlich hätten auch Leser in der Vergangenheit durchaus das eine oder andere Mal über den Stress der Weihnachtszeit mit dem Kaufen der Geschenke und den nicht enden wollenden Weihnachtsessen und Besuchen geklagt. "Horchen wir jetzt in uns hinein, dann empfinden wir ein deutliches Unbehagen, dass uns genau der Stress der Feiertage nun aufgrund der Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie verwehrt bleibt", so Jens Herdack. Der Mensch strebe nun einmal immer nach dem, was er nicht habe. So sei das sowohl an der Börse, als auch im Alltag.



Aber so wie man am Aktienmarkt langfristigen Erfolg nur durch diszipliniertes Umschiffen solcher psychologischen Fallen erreichen könne und damit deutlich ruhiger schlafe, als mit ständigen Kauf- und Verkaufsentscheidungen, so helfe vielleicht auch etwas Gelassenheit durch die kontaktbeschränkte Weihnachtszeit. "Tun wir doch einfach so, als könnten wir uns in den Einkaufsstress und die vielen Besuche stürzen und erfreuen uns dann daran, dass wir diesmal dem ganzen Trubel entkommen sind. Das ist wahrscheinlich das Beste für all unsere Corona-geplagten Seelen", so Jens Herdack. (18.12.2020/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Wir alle hatten wohl andere Pläne für das Jahr 2020, so Jens Herdack von der Weberbank.Und doch sei es völlig anders gekommen. Dabei habe es noch am Jahresanfang gar nicht so schlecht ausgesehen. So habe es eine erste Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China gegeben, die im sogenannten Phase1-Abkommen gemündet sei. Das Weltwirtschaftsforum in Davos habe die Zeichen der Zeit erkannt und den Klimawandel als Kernthema aufgegriffen. Doch bereits im Februar seien an den Finanzmärkten immer häufiger Berichte über eine Lungenkrankheit in China thematisiert worden. Dabei seien sich die Bewerter der Situation aber einig gewesen, dass China im Vergleich mit der SARS-Epidemie 2002 ein deutlich konsequenteres Handeln an den Tag gelegt habe und die Ausbreitung der Krankheit dadurch mit großer Wahrscheinlichkeit gestoppt werden könnte. Wie sehr sie sich mit dieser Einschätzung irren sollten. Noch habe Covid-19 die Berichterstattung aber nicht vollständig dominiert.Zunächst habe es da noch ein Ereignis von geschichtsträchtiger Bedeutung gegeben. Am 31. Januar 2020 habe mit Großbritannien zum ersten Mal ein Mitgliedstaat die EU verlassen. Nach 16 Jahren der kontinuierlichen EU-Osterweiterung nun also die abrupte "West-Verkleinerung" - ein Paradigmenwechsel. Trotzdem habe der deutsche Leitindex (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) am 17.02.2020 ein neues Allzeithoch bei 13.795,24 Punkten markiert. Aus Sorglosigkeit sei innerhalb kürzester Zeit aber Panik geworden. Mit der Ankunft des Corona-Virus in Italien und dem Auftreten weiterer Fälle außerhalb Chinas habe die Investoren der Mut verlassen. Es sei zu crashartigen Abverkäufen gekommen, die das deutsche Kursbarometer bis auf 8255 Punkte bzw. um 40 Prozent habe einbrechen lassen.Bereits im April hätten die USA dann im Zusammenspiel zwischen Notenbank und Regierung Hilfspakete im Gegenwert von über 4 Billionen US-Dollar bzw. 30 Prozent des amerikanischen Bruttosozialproduktes geschnürt. Die Besucherzahlen im wichtigen US-Einzelhandel seien um die Hälfte zurückgegangen, ähnlich habe es bei den öffentlichen Verkehrsmitteln ausgesehen und den Weg zur Arbeit seien nur noch knapp 60 Prozent angetreten. Dieser deutliche Rückgang der Mobilität habe zu einem Nachfrageeinbruch von Ölprodukten geführt, wie beispielsweise Benzin. Durch die wegbrechende Ölnachfrage bei gleichzeitig übervollen Lagern sei es zu einem weiteren weltgeschichtlich einmaligen Ereignis gekommen: So habe ein Fass amerikanisches WTI-Rohöl zeitweise zu einem negativen Preis notiert. Wer also ein solches noch abgenommen habe, habe dafür sogar 40 US-Dollar erhalten.