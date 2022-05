Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Aktienmärkten ist es nach einer regelrechten Achterbahnfahrt zu Kursverlusten gekommen, so die Analysten der Helaba.Steigende Leitzinsen und Renditen, Inflations- und Konjunktursorgen auch als Folge des anhaltenden Ukrainekriegs und der Sanktionen würden das Sentiment belasten. Insofern bleibe der Ausblick getrübt, zumal auch von technischer Seite noch keine Entwarnung gegeben werden könne. Der DAX liege unterhalb aller gängiger Durchschnittslinien. Unterstützungen gebe es an den letzten Tiefs bei 13.566 und 13.388, die 21- und 55-Tagelinien bei 14.062 und 14.153 würden als Widerstände fungieren. (09.05.2022/ac/a/m)