Auf Einzeltitelebene sei in der Berichtswoche die Aktie der Deutschen Bank mit einem Plus von 6,1 Prozent der stärkste Wert im DAX 30 gewesen. Der Bankensektor insgesamt (STOXX Europe 600) sei in den vergangenen Handelstagen erfreulich gelaufen und habe mit plus 2,3 Prozent zu den besten europäischen Branchen gehört. Unterstützend dürften sich die in der Berichtswoche vorgelegten Quartalszahlen der US-Banken ausgewirkt haben, die insgesamt gut ausgefallen seien. Insbesondere J.P. Morgan Chase (ISIN US46625H1005/ WKN 850628) habe trotz Niedrigzinsumfeld und Handelskonflikt mit einem sehr guten Ergebnis herausgestochen. Auch die Bank of America (ISIN US0605051046/ WKN 858388), die Citigroup (ISIN US1729674242/ WKN A1H92V) und Morgan Stanley (ISIN US6174464486/ WKN 885836) hätten gute Ergebnisse vorgewiesen. Goldman Sachs (ISIN US38141G1040/ WKN 920332) und Wells Fargo (ISIN US9497461015/ WKN 857949) seien dahinter zurückgeblieben.



Stark unter Druck sei im Wochenverlauf hingegen die Wirecard-Aktie (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) geraten und sei mit einem Kursverlust von 17 Prozent klares Schlusslicht im DAX 30 gewesen. Seitens der Finanzzeitung Financial Times seien erneut Vorwürfe wegen angeblicher Bilanzierungsunregelmäßigkeiten erhoben worden.



Mit Blick auf die europäische Branchenentwicklung seien neben Banktiteln auch Aktien aus den Sektoren Immobilien, Autos sowie aus dem Einzelhandel gefragt gewesen. Deutlich rückläufig habe sich dagegen der Rohstoffbereich gezeigt, der aufgrund schwächerer Rohstoffnotierungen 2,8 Prozent schwächer notiert habe. Auch Nahrung und Getränke hätten im Minus gelegen, nachdem der französische Konzern Danone (ISIN FR0000120644/ WKN 851194) am Freitag von enttäuschenden Umsätzen im dritten Quartal und schwächeren Gewinnen für das Gesamtjahr 2019 berichtet habe. (Ausgabe vom 18.10.2019) (21.10.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der Berichtswoche legten die Aktienmärkte weiter zu, so die Experten von Union Investment.Getrieben von der Hoffnung auf Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und China im Handelskonflikt sowie bei der Brexit−Thematik sei es weltweit zu Kurszuwächsen gekommen. Die nun angelaufene Berichtssaison zum dritten Quartal habe mit den bislang veröffentlichen Ergebnissen der gestiegenen Risikofreude der Anleger nicht im Wege gestanden. Die großen Indices hätten bis Freitagmittag zwischen einem (MSCI World) und drei Prozent (Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6)) zugelegt. Der DAX 30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei im Verlauf des Donnerstags über die Marke von 12.800 Punkten geklettert und habe damit ein Jahreshoch erreicht. Dem sei eine Korrektur gefolgt, dennoch seien auf Wochensicht 1,2 Prozent an Kurszuwachs verblieben.