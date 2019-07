Dem positiven Umfeld entsprechend habe der MSCI Welt-Index im Vergleich zur Vorwoche einen Zuwachs von 1,7 Prozent verbucht. Der Marktbreite S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe auf Wochensicht mit plus 1,4 Prozent auch fester gehandelt. Angesichts der positiven Nachrichtenlage rund um Huawei hätten Tech-Werte, gemessen am NASDAQ-Index (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X), um 1,8 Prozent zulegen können. Im Euroraum sei die Entwicklung auch positiv gewesen. Der EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) habe 1,6 Prozent hinzugewonnen. Vor allem italienische Aktien seien gefragt gewesen, nachdem am vergangenen Mittwoch die EU-Kommission beschlossen habe, dass vor einem Monat angedrohte Defizitverfahren vorerst nicht einzuleiten. Anleger hätten insbesondere zu Aktien italienischer Banken gegriffen. Der Leitindex des südeuropäischen Staates, FTSE MIB-Index (ISIN IT0003465736/ WKN 145814), habe auf Wochensicht einen kräftigen Zuwachs von 3,7 Prozent verzeichnet. Das deutsche Börsenbarometer (DAX 30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900)) habe per Freitagmittag rund 1,3 Prozent höher im Vergleich zur Vorwoche gehandelt.



Die EU-Kommission sehe zunächst von einer weiteren Verfolgung eines Schulden-Strafverfahrens gegen Italien ab. Dabei hätten bereits im November 2018 Überlegungen über Sanktionen im Raum gestanden. Defizit-Verfahren könnten durch die EU-Kommission dann eingesetzt werden, wenn Mitglieder der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion das Konvergenzkriterium, der erlaubten jährlichen staatlichen Neuverschuldung von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts, überschreiten würden. Angesichts der deutlich weiter steigenden Neuverschuldung Italiens und der teuren Wahlsprechen der Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega habe dem südeuropäischen Staat erneut ein EU-Defizitverfahren gedroht.



Am vergangenen Montag sei jedoch dann von dem Kabinett in Rom beschlossen worden, die Ausgaben zu drosseln, um die Neuverschuldung zu verringern. Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte habe angekündigt, dass das italienische Haushaltsdefizit in diesem Jahr rund zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts nicht überschreiten solle. Das vorzeitige Aussetzen der Geldbuße gegen die italienische Regierung habe die hiesigen Aktienmärkte in die Höhe schnellen lassen.



Aktien aus dem Hause Siemens (ISIN DE0007236101/ WKN 723610) hätten am Freitag zu den größten Verlierern des Handelstages gehört. Die Papiere hätten am Nachmittag bei minus drei Prozent notiert. Dabei hätten unter anderem die schwachen Auftragseingänge des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland belastet. Im Monat Mai sei die Auftragslage nach vorläufigen Angaben im Vergleich zum Vormonat um 2,2 Prozent niedriger ausgefallen, wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt habe. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sei der Rückgang mit minus 8,6 Prozent noch deutlich größer. Der industrielle Sektor leide derzeit unter der lahmenden Autoindustrie sowie der anhaltenden Unsicherheiten in der Politik. In Anbetracht einer starken Belieferung von Industrieunternehmen durch Siemens hätten Anleger sensibel auf die rückläufigen Auftragseingänge reagiert. (Ausgabe vom 05.07.2019) (08.07.2019/ac/a/m)







