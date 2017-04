ISIN Snap-Aktie:

Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.



(03.04.2017/ac/a/n)

San Francisco (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Peter Stabler von Wells Fargo Advisors:Laut einer Aktienanalyse rechnet der Analyst Peter Stabler von Wells Fargo Advisors im Rahmen einer Ersteinschätzung mit einer marktkonformen Kursentwicklung bei den Aktien des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP).Die aktuelle Bewertung der Aktien von Snap Inc. spiegele allzu optimistische Erwartungen wider.Stark steigende Nutzerzahlen, Erfolg beim Erzielen eines signifikanten Hebels und Wachstum bei der Werbeplattform sind nach Ansicht von Analyst Peter Stabler bereits ausreichend eingepreist.In ihrer Snap-Aktienanalyse beginnen die Analysten von Wells Fargo Advisors die Coverage des Titels mit dem Votum "market perform" und sehen den Fair Value bei 20 bis 22 USD.Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:20,82 Euro -0,26% (03.04.2017, 16:09)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:20,88 Euro -1,18% (03.04.2017, 16:15)NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:USD 22,29 -1,07% (03.04.2017, 16:23)