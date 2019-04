Keine Spekulation: Langfristiges Anlegen von Geldern

Während bei Festgeld, Sparbüchern und Tagesgeld die Zinserträge kontinuierlich sinken und gegen Null tendieren, wird der Ertrag mit Hilfe von Dividenden-Zahlungen nicht von der Inflation aufgefressen. Im Gegenteil: Trotz Kursschwankungen tendiert der nominale Verlust laut Berechnungen für den DAX durch den Bundesverband Investment und Asset Management e. V. (BVI) bei Anlagen ab 14 Jahren gegen Null. Als Performance-Index wird der DAX so berechnet, als würden sämtliche Einnahmen aus dem Aktienbesitz und Dividenden in Aktien reinvestiert.



Börsenexperte Nils Steinkopff gewährt Einsteigern spannende Einblicke in erfolgreiche Anlagestrategien beim Investieren an der Börse:







Ruhe bewahren bei Kursverlusten

Der größte Fehler beim langfristigen Investieren ist der frühzeitige Verkauf von Aktien. Unerfahrene bekommen bei starken Kursschwankungen regelrecht Panik und verkaufen ihre Anteile bei Kursverlusten umgehend. Damit können dann natürlich finanzielle Einbußen einhergehen. Beim Anlegen über Jahrzehnte geht es hingegen um die langfristige Entwicklung. Kursverluste sind keine echten Verluste, solange Anleger weiterhin investieren.



Entscheidend ist, dass Aktien für den Vermögensaufbau kritisch ausgewählt werden. Bei Konzernen, die bereits Weltkriege und Wirtschaftskrisen überlebt haben, ist das Risiko verhältnismäßig gering. Derartige Unternehmen überzeugen mit Innovationskraft, sie erfinden sich regelmäßig neu und wissen sowohl mit Wandel als auch Krisen umzugehen. Sie gelten als stabil.



Fonds als Alternative

Beim Investieren in Fonds herrschen ebenfalls große Irrtümer unter Verbrauchern. Zahlreiche Deutsche gehen davon aus, der Vermögensaufbau mit Fonds sei riskant, nur etwas für Vermögende und mit geringen Beiträgen nicht lohnenswert. Mit einer Broschüre zum Thema "Mit Fonds für das Alter vorsorgen" will der Fondsverband BVI vom Gegenteil überzeugen. Wie bei Aktien gilt auch hier: Das Risiko ist umso geringer, desto länger gespart wird. Geduld zahlt sich aus. Hinsichtlich der finanziellen Sicherheit ist die Tatsache, dass Investmentfonds insolvenzgeschützt beruhigend. Anlagevermögen wird von Verwahrstellen verwahrt und bleibt vom Kapital einer Fondsgesellschaft getrennt. "Sollten Fondsgesellschaft oder Verwahrstelle einmal in Schieflage geraten, wäre das Fondsvermögen davon nicht betroffen", erklärt der BVI. Welche Gründe außerdem für die Altersvorsorge mit Fonds sprechen, lässt sich im Verbraucherratgeber zum langfristigen Vermögensaufbau des BVI nachlesen.

