In der neuen Woche würden sich die Marktteilnehmer mit einer Reihe von Wirtschaftsdaten zu beschäftigen haben, allen voran den Februar-Zahlen zum US-Einzelhandel am Dienstag und aus deutscher Sicht den Angaben zum ZEW-Konjunkturbarometer ebenfalls am Dienstag.



Das wichtigste Datum der Woche sei aber der Mittwoch, wenn das Ergebnis der FED-Sitzung bekannt gegeben werde und Notenbankchef Powell auf der anschließenden Pressekonferenz die neuen Wirtschaftsprojektionen erläutere und sich zur Geldpolitik der FED äußere. Spannend werde sein, ob es ihm gelinge, die derzeit an den Anleihemärkten intensiv gespielten Inflations- und Zinssorgen zu zerstreuen. Daraus dürften sich auch mehr oder weniger heftige Reaktionen an den Aktienbörsen ergeben. Auch die Vertreter der Notenbanken in Großbritannien und Japan kämen in dieser Woche zu Zinssitzungen zusammen.



Insgesamt sei in den kommenden Tagen somit eine Fülle marktrelevanter Daten und Entscheidungen in die Anlageüberlegungen einzubeziehen, sodass voraussichtlich eine schwankungsintensive Handelsphase an den Börsen bevorstehe. (Ausgabe 11 vom 15.03.2021) (15.03.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Mit neuen Rekorden dies- und jenseits des Atlantiks reagierten die Aktienmärkte auf gute Wirtschaftsdaten, das Inkrafttreten des 1,9 Billionen US-Dollar schweren Corona-Hilfsprogramms von US-Präsident Biden, die angekündigte Beschleunigung der Anleihekäufe durch die EZB und die EU-Zulassung des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson (ISIN US4781601046/ WKN 853260), so Thorsten Strauss und Klaus-Dieter Förtsch von der NORD/LB.Der weitere Anstieg der Corona-Infektionszahlen in Deutschland und anderen Ländern, der die jüngst beschlossenen Lockerungen der Lockdown-Maßnahmen in einem fragwürdigen Licht erscheinen lasse, sei an den Aktienmärkten ebenso ausgeblendet worden wie die jüngsten Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den zugelassenen Impfstoffen. So würden die Lieferungen von Impfdosen teilweise weit hinter den zwischen den Herstellern und der EU vereinbarten Mengen zurückbleiben und das Vakzin von AstraZeneca (ISIN GB0009895292/ WKN 886455) habe wegen des Verdachts, starke Nebenwirkungen zu verursachen, für zusätzliche Irritationen gesorgt und werde in zahlreichen Ländern zunächst nicht weiter verimpft.