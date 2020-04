Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Abgesehen von den auf Umfragen basierenden Stimmungsindikatoren aus den Bereichen Unternehmer (z.B. ifo-Geschäftsklima) und Konsumenten (GfK-Konsumklima) sowie den Anzeigen für Kurzarbeit bei der Bundesagentur für Arbeit gibt es in Deutschland bisher keine volkswirtschaftlichen Daten, die das Ausmaß des wirtschaftlichen Abschwungs genauer quantifizieren, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



So seien die gestrigen Auftragseingänge für die deutsche Industrie im Februar mit einem Minus von nur 1,4 Prozent besser als erwartet ausgefallen, würden jedoch aus einer anderen ökonomischen Realität und damit vor den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie stammen. Das gleiche gelte für die heutigen Industrieproduktionsdaten, die mit +0,3 Prozent im Vormonatsvergleich sogar ein leichtes Wachstum angezeigt hätten. Die aus volkswirtschaftlicher Sicht relevanten März-Daten zur Situation der Realwirtschaft würden erst ab Ende April sukzessive veröffentlicht.



Ein schnelleren Eindruck würden Anleger durch die am 21. April mit dem Technologiekonzern SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460) startende Berichtssaison der DAX- und MDAX-Unternehmen erhalten. Dann erst werde sich zeigen, ob die bisherigen Gewinnwarnungen ein realistisches Bild der tatsächlichen Umsatz- und Ertragseinbrüche abgeben würden. Zudem werde sich abzeichnen, ob die Unternehmen bereits Licht am Ende des Coronakrisen-Tunnels erkennen könnten und einen einigermaßen belastbaren Ausblick auf die kommenden Quartale abgeben könnten. (07.04.2020/ac/a/m)

