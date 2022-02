Das Unternehmen sei derzeit die größte Fluggesellschaft nach Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z), die Flüge zwischen der Ukraine und anderen europäischen Ländern anbiete. Wizz Air habe alle Verbindungen aufrechtgehalten, habe die Passagiere jedoch aufgefordert, die Situation genau zu beobachten. Die Fluggesellschaft habe also noch keine realen Einbußen gegenüber der Ukraine zu verzeichnen. Sollte sich die Lage weiter zuspitzen, müsste Wizz Air damit rechnen, dass einige Ukrainer eine Evakuierung aus dem Land in Erwägung ziehen würden und somit die Zahl der Buchungen steige. Der Westen rechne mit einer Auswanderungswelle aus der Ukraine.



Einige Ukrainer wollen nicht warten und beschließen, das Land zu verlassen und ihre Familien mitzunehmen, so die Experten von XTB. Für Fluggesellschaften wie Wizz Air sei dies natürlich eine Chance für eine höhere Auslastung an Bord. Dies wäre jedoch nur ein kurzzeitiger Aufschwung, und der Konflikt würde sich längerfristig negativ auf die Ergebnisse des Unternehmens auswirken. Darüber hinaus würden sich die Fluggesellschaften angesichts der Lockerung der Beschränkungen und der nun weithin verfügbaren Impfstoffe auf eine potenziell sehr erfolgreiche Sommersaison vorbereiten.



Der Aufschwung des Luftfahrtsektors sei auch bei Unternehmen wie easyJet (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1), Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212), Rainbow (RBB.UK), Air France-KLM (ISIN: FR0000031122, WKN: 855111) oder Norwegian Air Shuttle (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH) erkennbar.



Die Aktien der Fluggesellschaften würden von der Deeskalation der Spannungen in der Ukraine profitieren. Der Aktienkurs von Wizz Air Holdings sei die meiste Zeit des Jahres 2021 in einer Range gehandelt worden. Die Aktie sei kürzlich von der unteren Grenze der Spanne bei 41,50 abgeprallt und bewege sich auf die obere Grenze bei 48,50 zu, die den ersten wichtigen Widerstand darstelle, den es zu beachten gelte. (Quelle: xStation 5) (15.02.2022/ac/a/m)





