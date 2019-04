Das Betriebsverbot für die Boeing 737 MAX hinterlasse beim Reisekonzern TUI Bremsspuren und sorge für eine Gewinnwarnung. Kosten für die Anmietung anderer Maschinen bzw. das Verlängern von Leasingverträgen von Flugzeugen, die eigentlich ersetzt werden sollten, würden für einen negativen Einmaleffekt von ungefähr 200 Mio. EUR sorgen, habe es heißen. TUI besitze aktuell 15 Maschinen des Unglückstyps, bis Mai hätten acht weitere hinzukommen sollen. Das operative Ergebnis (EBITA) für 2019 werde um 17% unter dem 2018er Ergebnis (1,18 Mrd. EUR) liegen, habe es heißen. Sollte die 737 MAX länger als Mitte Juli am Boden bleiben müssen, rechne TUI mit weiteren Belastungen.



Der Bausoftware-Anbieter Nemetschek habe 2018 einen neuen Rekordwert beim Umsatz von 461,3 Mio. EUR (+16,6%) erzielt und wolle dies auch 2019 (erwartetes Umsatzplus von 17 bis 19%) fortsetzen. Das operative Ergebnis habe sich 2018 um 12,3% auf 121,3 Mio. EUR erhöht. Der Jahresüberschuss habe um 2,4% auf 76,5 Mio. EUR (74,7) Mio. EUR zugenommen. Im Vorjahr habe ein positiver Sondereffekt das Ergebnis verzerrt.



Die schwedische Bekleidungskette H&M (ISIN SE0000106270 / WKN 872318) habe die Umsätze im ersten Quartal (Dezember bis Februar) um 10% auf 51,015 Mrd. SEK gesteigert. Kosten für die Umstellung der Logistiksysteme und des Onlinegeschäfts hätten dabei für einen Rückgang des Vorsteuergewinns auf 1,043 (1,263) Mrd. SEK gesorgt.



Der Euro habe seine Talfahrt erst einmal stoppen können und sich weitgehend auf Vortagesniveau gehalten.



An den Ölmärkten sei es zum Wochenausklang bergauf gegangen. Der neuerliche Rückgang der US-Bohraktivitäten habe unterstützt. Gold habe sich nach dem vorangegangenen Kurssturz fangen können und marginal freundlicher tendiert. (01.04.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Gute US-Wirtschaftsdaten und die Hoffnung auf eine gütliche Einigung bei den Handelsgesprächen haben den deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,86%, MDAX +0,70%, TecDAX -0,08%), mit Ausnahme des TecDAX, zum Wochenende zulegen lassen, so die Analysten der Nord LB. thyssenkrupp sei nach der Aussicht auf einen Marineauftrag aus Brasilien mit +3,77% an der DAX-Spitze gewesen. Die Fehde zwischen Wirecard und der Financial Times sei in eine neue Runde gegangen: Wirecard-Aktien hätten mit -8,74% dadurch ganz unten im Leitindex notiert.Positive Aussagen von US-Finanzminister Mnuchin hinsichtlich der Gespräche im Handelsstreit und überwiegend positive Konjunkturmeldungen hätten die US-Börsen ( Dow Jones +0,82%, S&P-500 +0,67%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,78%) weiter angetrieben. Caterpillar sei nach positivem Ausgang eines Rechtsstreits mit +2,36% an der Dow-Spitze zu finden gewesen. Nikkei 225 habe freundlicher notiert (akt. +1,4% auf 21.503,36 Punkte).