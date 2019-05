Der Saatguthersteller KWS habe in den ersten neun Monaten des GJ 2018/19 trotz negativer Währungseffekte einen zum Vorjahr nahezu unveränderten Umsatz von 857,7 (862,5) Mio. EUR erzielt. Das Betriebsergebnis habe sich um 2,4% auf 173,1 Mio. EUR verbessert. Das Periodenergebnis habe mit 128,1 Mio. EUR um 3,2% über dem Vorjahr gelegen.



Die RTL Group habe in Q1 von guten Produktionsgeschäften und Online-Aktivitäten profitiert. Die Erlöse hätten sich um 7,2% auf 1,5 Mrd. EUR verbessert. Im Kerngeschäft, dem klassischen TV-Werbegeschäft, sei es hingegen nicht so gut gelaufen. Hier seien die Umsätze um 2% auf 1,08 Mrd. EUR gesunken.



Der italienische Versicherer Ass. Generali habe in Q1 vor allem vom Verkauf des Belgien-Geschäfts profitiert. Der Gewinn habe um 28,1% auf 744 Mio. EUR zugelegt. Bereinigt worden sei ein Plus von 6% auf 616 Mio. EUR erzielt. Die Prämieneinnahmen seien um 6,6% auf 18,87 Mrd. EUR gestiegen.



Walmart habe zum fünften Mal in Folge den Gewinn mit USD 1,13 je Aktie bei um 3,4% gestiegenem Umsatz gesteigert und sei damit so stark wie zuletzt vor neun Jahren.



Europawahldebakel-Ängste in England würden das Britische Pfund auf den niedrigsten Stand seit drei Monaten (-0,2%) drücken und einen ungeordneten Brexit wieder wahrscheinlicher werden lassen. Der Euro habe sich wieder unter die USD 1,12er Marke begeben.



Sollten die Konflikte im Nahen Osten ausufern, könnte Rohöl knapp werden. Entsprechend seien Nachfrage und Preise gestiegen. Brent und WTI hätten sich deutlich verteuert. Dass sich am Goldpreis derzeit wenig verändere, liege auch daran, dass andere Geschäfte prima laufen würden. (17.05.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die internationalen Finanzmärkte setzen wieder verstärkt auf eine Einigung im Handelskonflikt zwischen Washington und Peking, so die Analysten der Nord LB.Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +1,74%, MDAX +1,65%, TecDAX +2,02%) habe auf dieses veränderte Umfeld angemessen reagiert. Nachmittags seien alle Indices deutlich ins Plus gedreht. thyssenkrupp hätten sich aus dem Jammertal (+9,37%) gekämpft, Deutsche Post ex Dividende mit -1,78% am DAX-Ende.Thomas Cook ( ISIN GB00B1VYCH82 WKN A0MR3W ) hätten nach dritter Gewinnwarnung in weniger als einem Jahr rund 20% auf den tiefsten Stand seit sechseinhalb Jahren verloren. Der älteste Reisekonzern der Welt müsse wohl seine Airlines verkaufen, um sich neue Finanzkraft zu verschaffen. Dow Jones +0,84%, S&P-500 +0,91%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,02%) beflügelt. Cisco und Walmart seien Top-Performer (5% und 4%) gewesen.Der Nikkei-225 habe sich zum Handelsschluss heute Morgen etwas erholen können und +1,06% auf 21.287,13 Punkte zugelegt.