Aktien globaler Schwellenländer würden attraktive relative Bewertungen gegenüber globalen MSCI-Aktien aufweisen, was beträchtliches Potenzial für positive Überraschungen im Jahresverlauf biete und Anlegern als attraktiver Einstieg dienen könnte, eine strategische Position in Schwellenländeraktien aufzubauen.



William Palmer und Michael Levy würden "riesige Chancen" in Bereichen wie Finanzdienstleistungen, insbesondere Altersversorgung, Lebensversicherung und anspruchsvolleren Sparanlagen, die Gelegenheiten für Aktienanleger in den Versicherungs- und Bankensektoren schaffen würden, sowie in der privaten Gesundheitsversorgung, in der privaten Bildung und im Technologiebereich, einschließlich Hardware, Software, soziale Medien und E-Commerce erkennen.



Daneben gäbe es Chancen in traditionellen Wirtschaftsbereichen wie etwa einige gut geführte Unternehmen im Rohstoffsektor, die selbst auf Basis konservativer Rohstoffpreisannahmen einen beeindruckenden Cashflow erzeugen würden.



Angesichts der Tatsache, dass das langfristige Wirtschaftswachstum in Schwellenländern stärker sei als in entwickelten Märkten, erscheine es vernünftig, als Anleger ein Engagement in dieser Anlageklasse einzugehen. Allerdings würden Palmer und Levy passiven Investments beispielsweise auf den MSCI Emerging Markets Index als wichtigster Benchmark eine klare Absage erteilen. Der Index stelle keine wahrheitsgetreue Abbildung der Chancen in Schwellenländern dar, wohingegen aktive Manager in der Lage seien, immer wieder Quellen von Alpha in Unternehmen außerhalb der Benchmark zu finden. (17.05.2019/ac/a/m)







Boston (www.aktiencheck.de) - William Palmer und Michael Levy, Co-Heads der Emerging & Frontier Equities bei Barings, haben eine aktuelle Einschätzung zu Aktien globaler Schwellenländer vorgelegt, welche aktuellen Trends die Marktentwicklung bestimmen und weshalb aus den jüngsten Gegenwinden ein Rückenwind werden könnte.Die Korrektur der Aktienmärkte im letzten Jahr spiegele die Bedenken der Anleger hinsichtlich der Straffungspolitik der US-Notenbank wider sowie die potenziellen Konsequenzen für Schwellenländer, was dazu geführt habe, dass Anleger eine höhere Risikoprämie für ihre Anlage in Aktien aus Schwellenländern verlangt hätten. Es sei jedoch festzustellen, dass die mit diesen Ereignissen verbundenen Risiken in den letzten paar Monaten gesunken seien. So habe die US-Notenbank einen wesentlich friedlicheren Ton angeschlagen und die Unternehmensgewinne dürften der sich langsam verbessernden wirtschaftlichen Aktivität folgen.