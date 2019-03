Deutlich im Minus habe auch die Aktie von Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) den Handelstag (-6,6%) beendet. Der Sportartikelhersteller habe die Anleger auf ein schwächeres Wachstum eingestimmt. Im dritten Quartal habe Nike zwar umsatz- und gewinnseitig die Erwartungen erfüllt, doch im laufenden Quartal dürfte das Wachstum auch wegen negativer Währungseffekte nicht mehr so gut laufen. Der Kurs des Konkurrenten Under Armour (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) habe um 4,5% nachgegeben. adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) hingegen hätten um 0,7 % zulegen können.



Die Boeing-Aktie (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) habe rund 2,8% verloren. Nach den jüngsten Abstürzen von zwei Boeing 737-MAX 8 habe die indonesische Fluggesellschaft Garuda den Kauf von 49 Maschinen dieses Typs widerrufen. Der Gesamtwert der Bestellung aus dem Jahr 2014 habe bei USD 4,9 Mrd. gelegen.



Die Aktien des Schmuckproduzenten Tiffany & Co hätten rund 3,1% nach besser als erwarteten Geschäftszahlen gewonnen. (25.03.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang gerieten erneut Titel aus dem Finanzsektor unter Druck, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Neben zuletzt schwächelnden Konjunkturindikatoren leide die Branche weiter unter dem andauernden Niedrigzinsumfeld. So hätten beispielsweise Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) 4,6%, JPMorgan Chase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) 3,0% und Wells Fargo rund 3,1% verloren.