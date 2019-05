BASF habe in Q1 den Umsatz um 3% auf EUR 16,2 Mrd. erhöhen können, habe aber unter dem Einbruch des op. Gewinns (EBIT) um -24% auf EUR 1,7 Mrd. gelitten. Das Chemiegeschäft habe Sorgen gemacht. An der Jahres-Prognose mit leichtem Umsatzwachstum werde dennoch festgehalten.



FUCHS PETROLUB (ISIN DE0005790430 / WKN 579043) habe mit EUR 643 Mio. in Q1 einen stagnierenden Umsatz, höhere Investitionskosten hätten das op. Ergebnis (EBIT) um -16% auf EUR 77Mio. schmelzen lassen. Der Schmierstoff-Hersteller rechne mit einem EBIT-Rückgang von 5 bis 8%.



Societé Generale (ISIN FR0000130809 / WKN 873403) habe in Q1 einen Rückgang des Nettogewinns -26% auf EUR 631 Mio. bei sinkenden Erträgen um -1,6% auf EUR 6,2 Mrd. verzeichnet. Einbußen habe es im Firmenkunden- und Investmentbanking gegeben.



Swiss Re habe in Q1 unter hohen Schadenzahlungen zu leiden gehabt, die den Reingewinn auf USD 429 Mio. (Vj. 457 Mio.) gedrosselt hätten. Heute solle mit dem Rückkauf einer ersten Tranche eigener Aktien für bis zu CHF 1,0 Mrd. begonnen werden.



Der Euro habe am Freitag um die Marke von USD 1,12 gependelt. Zuletzt habe er leicht darunter notiert.



Iran versuche angeblich, die US-Sanktionen zu kompensieren, indem Öl zu Dumpingpreisen am "grauen Markt" (was immer das sein möge) verkauft werde. Die Ölpreise hätten sich kaum von den Verlusten des Vortages erholen können. Für ein marginales Plus habe es dennoch gereicht. Der Goldpreis habe sich im Freitagshandel zunächst ohne nennenswerte Veränderungen gezeigt, habe erst am Schluss 0,25% zugelegt. (06.05.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,55%, MDAX -0,31%, TecDAX +0,08%) überraschte mit einem weiteren Anstieg und gewann in der vergangenen Handelswoche +0,8%, so die Analysten der Nord LB.Aufgrund der exzellenten Zahlen seien adidas am Freitag auf ein Rekordhoch um +7% auf 245 EUR gestiegen. RTL hätten dagegen einen Verlust in gleicher Höhe eingefahren.Die Wall Street ( Dow Jones +0,75%, S&P-500 +0,96%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -1,58%) habe von den guten Arbeitsmarktdaten profitiert. Fiat Chrysler hätten stark (+5,8%) performt, auch Amazon im US-Markt top (+3,2%).adidas habe den Umsatz in Q1 um 4% auf EUR 5,88 Mrd. gesteigert, das Betriebsergebnis um 17% auf EUR 875 Mio. und den Nettogewinn um 16% auf EUR 631 Mio. Das habe alle Erwartungen übertroffen. Preiswertere Einkäufe und das Internetgeschäft seien die Treiber gewesen.