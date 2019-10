Der Nikkei 225 notiere aktuell mit 21.513,89 Punkten freundlicher.



Der österreichische OMV-Konzern habe in Q3 etwas weniger Öl und Gas produziert. Die Gesamtproduktion sei auf 480.000 Barrel pro Tag nach 490.000 Barrel im Vorquartal zurückgegangen. Grund dafür seien kleinere Wartungsarbeiten in Russland gewesen. Zudem sei es in Q2 zu einem Nachzieheffekt im krisengebeutelten Libyen gekommen, nachdem die Anlagen dort zu Jahresbeginn stillgestanden hätten. Im Geschäft mit der Weiterverarbeitung von Rohöl zu Treibstoffen habe sich die entsprechende Raffineriemarge auf 5,46 Dollar je Barrel erholt, von 3,18 USD im Vorquartal.



Der Motorenhersteller DEUTZ baue durch einen Zukauf sein Geschäft mit Elektroantrieben für Bau- und Landmaschinen aus. DEUTZ übernehme hierzu den Batteriespezialisten Futavis. Über die Höhe des Kaufpreises sei Stillschweigen vereinbart worden.



Der Euro habe gestern einen wechselhaften Tag erlebt. Nach seinem Verlusttag habe er zunächst zugelegt, bevor es erneut zu leichteren Notierungen gekommen sei. Doch dies sei nicht das letzte Bild gewesen, am Nachmittag habe der EUR-Kurs wieder angezogen.



Ein Zeitungsbericht über vermeintlich Zugeständnisse der EU im Brexit-Streit habe das Britische Pfund bewegt. Die einsetzenden Gewinne seien jedoch schnell wieder abgebröckelt, nachdem EU-Diplomaten dementiert hätten.



Die Entwicklung der Ölreserven in den USA sei beim Ölpreis ohne nennenswerte Auswirkungen geblieben. Anders die Mitteilung, dass China laut informierten Kreisen weiterhin zu einer Teilvereinbarung mit den USA bereit sei, was den Ölpreis habe anziehen lassen. Auch Gold sei erneut etwas stärker gefragt gewesen. (10.10.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Anleger am deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,04%, MDAX +0,48%, TecDAX +1,28%) waren gestern positiv gestimmt, so die Analysten der Nord LB.Rezessionssorgen seien in den Hintergrund getreten, nachdem ein Bericht, dass China trotz der jüngsten Spannungen für ein Handelsabkommen mit den USA offen sei, für gute Stimmung auf dem Parkett gesorgt habe.Im DAX habe adidas mit +3,3% den Spitzenplatz erobert. Nur drei Werte seien ins Minus gerutscht. Mit RWE (-0,3%) und E.ON ( ISIN DE000ENAG999 WKN ENAG99 ) (-0,6%) zwei Energietitel. Dow Jones +0,7%, S&P 500 +0,9%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,0%) hätten die Notierungen nach ermutigenden Signalen um die anstehenden Handelsgespräche mit China angezogen. Besonders Firmen, deren Geschäft stark vom Handel mit China abhänge, würden profitierten.