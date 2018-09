E.ON halte auch nach der Gewinnwarnung des britischen Konkurrenten SSE an den Jahreszielen fest. Danach peile der Energieversorger ein EBIT von 2,8 bis 3,0 Mrd. EUR und einen bereinigten Nettogewinn von 1,3 bis 1,5 Mrd. EUR an.



Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) habe den Absatz im August in Europa nochmals kräftig um 26% auf 132.700 Fahrzeuge gesteigert. Hintergrund seien Rabatte vor der Einführung der schärferen Abgasregeln nach WLTP gewesen. Für September rechne man dagegen mit einem deutlichen Rückgang aufgrund der problembehafteten Umstellung auf den neuen Standard. Nach einem Übergangsmonat im Oktober solle es ab November wieder aufwärts gehen, habe Vorstand Stackmann gesagt. Weltweit habe VW 513.300 Fahrzeuge ausgeliefert, ein Plus von 3,7% gegenüber dem Vorjahresmonat.



Inditex habe den Nettoumsatz in H1 trotz negativer Währungseffekte um 3% auf 12,03 Mrd. EUR gesteigert. Der Gewinn sei auf 1,41 (1,37) Mrd. EUR geklettert. Für H2 peile die spanische Modekette ein Umsatzplus zwischen 4 und 6% auf vergl. Basis an.



Der Euro habe am Berichtstag leicht zulegen können, sich dabei aber in engen Grenzen bewegt. Türkische Lira habe in Erwartung einer kräftigen Zinserhöhung am Donnerstag fester tendiert.



Deutlich stärker als erwartet gefallene US-Rohöllagerbestände hätten den Ölpreisen einen Schub nach oben gegeben. Der Goldpreis sei nach zunächst schwächerem Verlauf auf die Gewinnerstraße zurückgekehrt und habe freundlich geschlossen. (13.09.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Gewinne an der Wall Street zu Handelsbeginn haben dem deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,52%, MDAX +0,27%, TecDAX +0,15%) am Nachmittag Schwung gegeben, so die Analysten der Nord LB.Dabei habe der DAX wieder den Sprung über die 12.000 Punkte-Marke geschafft. Infineon sei am DAX-Ende um 5,48% nach unten gerauscht. Eine US-Investmentbank habe in einer Studie von einem Überangebot an Speicherchips gesprochen. Die zuletzt gut gelaufenen Energietitel hätten unter einem schwachen Gewinnausblick des britischen Versorgers SSE gelitten. RWE sei um 3,62% gesunken, E.ON ( ISIN DE000ENAG999 WKN ENAG99 ) habe 3,49% abgegeben. adidas (+1,98%) habe sich an der DAX-Spitze etwas von den Verlusten der letzten Tage erholt.Die Kurse an der Wall Street ( Dow Jones +0,11%, S&P-500 +0,04%, Nasdaq -0,23%) hätten nach einer freundlichen Eröffnung nur uneinheitlich geschlossen. Zunächst habe die Hoffnung auf neue Verhandlungen im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit gestützt. Apple könne nicht von der Vorstellung neuer iPhones profitieren können und verliere 1,24%. Chipwerte seien nach einer Negativstudie unter Druck gewesen: Micron Technology -4,27%, Applied Materials -2,02%. Nikkei 225 notiere aktuell 0,94% höher bei 22.816 Punkten.